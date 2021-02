Un prix symbolique nourri de l’amour du l’amour du cinéma et des débats des critiques du « Masque et la plume ».

Drunk de Thomas Vinterberg - Les choses qu'on dit les choses qu'on fait d’Emmanuel Mouret ©

Comme chaque année, les auditeurs du Masque et la plume sont nombreux à voter pour leur film préféré de l’année écoulée.

Le dimanche 7 février, le Prix des auditeurs du « Masque et la plume » sera remis au réalisateur dont le film a été plébiscité par le public.

► Film français :

« Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait » d’Emmanuel Mouret

► Film étranger :

« Drunk » de Thomas Vinterberg

C’est en présence d’Emmanuel Mouret, pour son film « Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait » et les critiques Sophie Avon (Sud-Ouest), Nicolas Schaller (L’Obs) et Xavier Leherpeur (7ème Obsession) que le choix des auditeurs sera annoncé et commenté par Jérôme Garcin.

(Enregistrement public le jeudi 4 février, à l’Alliance Française)