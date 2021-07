PROTEST SONGS 1/8 | Tout l'été, France Inter part à la découverte de la bande-son des mouvements de contestation à travers le monde. Première étape à Jérusalem avec le succès viral d’un titre de rap palestinien devenu l’hymne des manifestants lors du conflit qui a secoué le Proche Orient au mois de mai.

Une femme devant le point de passage de Sheikh Jarrah en Cisjordanie. Dans ce quartier, la contestation du mois de mai a fait naître une musique © AFP / AHMAD GHARABLI

C’est de là que tout est parti en mai dernier : le quartier de Sheikh Jarrah à Jérusalem-Est. A l’origine de la colère des manifestants, l’expulsion de plusieurs familles palestiniennes décidée par la justice israélienne. En quelques jours, la tension monte et les manifestations se multiplient, avec en fond sonore un titre de rap : Inn Ann, "c’est le moment". Signé Daboor et Shabdjeed, deux rappeurs de Jérusalem, le texte témoigne du climat d'extrême tension qui règne alors dans la ville sainte. Mélange de colère et de résignation, le morceau, produit par BLTNM, un collectif underground de Ramallah adepte de l’auto-production, se répand comme une trainée de poudre via les réseaux et contribue à galvaniser les manifestants.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

À chaque épisode du conflit au Proche Orient, le rap local a joué un rôle. Déjà au début des années 2000, au moment de la deuxième Intifada, les pionniers du groupe Dam, originaires de la ville mixte de Lod en Israël, mettaient des mots sur la révolte des Palestiniens et les injustices vécues par les arabes israéliens, plaçant pour la première fois le rap palestinien sur la carte mondiale du hip hop. Leur succès à l’étranger leur a permis d’exporter leur message dans les festivals de toute l’Europe.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Depuis, toute une scène a essaimé, que ce soit dans les villes mixtes d’Israël, en Cisjordanie ou à Gaza. L’imagerie du ghetto, la rébellion de la rue véhiculés par le rap trouvent un écho tout particulier chez les Palestiniens, peuple ghettoïsé. Dernier phénomène en date, ce rappeur en herbe de 12 ans, MC Abdul, qui rappe en anglais sur un instrumental d’Eminem, dans les rues de Gaza. La vidéo a été tournée peu après les bombardements qui ont dévasté au printemps l’enclave palestinienne contrôlée par le Hamas. Aucun doute : la relève est assurée.