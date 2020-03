Le groupe américain préfère jouer deux fois pour éviter d'avoir à annuler son concert à la Cigale à Paris, contournant ainsi l'interdiction de jouer dans une salle de plus de mille spectateurs. C'est l'idée originale du groupe de rock et elle fait des émules.

Matthew Caws, chanteur de Nada Surf: "Annuler, c'était trop triste. On attend ce concert depuis longtemps" © AFP / Philippe LOPEZ

Face à la crise du coronavirus et à l'interdiction d'organiser des spectacles avec plus de 1 000 spectateurs, le groupe Nada Surf a eu l'idée de faire deux concerts à la Cigale, pour leur seule date parisienne mercredi soir, afin de diviser la jauge de la salle (1 400 places) par deux. "Pour moi c'était une solution simple de jouer deux fois", explique à France Inter le chanteur de Nada Surf, Matthew Caw.

"Annuler, c'était trop triste, on attend ce concert depuis longtemps", glisse le chanteur : "On ne peut pas trouver une nouvelle salle plus petite au dernier moment pour faire deux concerts plus petits, mais jouer deux fois pour nous c'est facile."

Le tourneur de Nada Surf, Dominique Revert, fondateur de la société de production Alias, confirme que c'est bien le groupe qui a trouvé cette solution. Une solution de court terme qui n'enlève rien à l’inquiétude des professionnels : "Alias fait aussi bien des concerts pour la Maroquinerie que pour Bercy. Je touche du bois pour que les petits concerts continuent. Malheureusement, ce ne sont pas les petits shows de 300 ou 400 personnes qui font vivre une entreprise. Ce sont les gros qui nous font vivre !"

Une idée qui fait des émules

Le concert de Nada Surf à la Cigale aura donc bien lieu en deux versions. La solution a même inspiré Van Morrison pour son concert à l'Olympia mardi soir : le chanteur-compositeur va lui aussi scinder son concert en deux. Une source de satisfaction pour le chanteur de Nada Surf : "Van Morrison m'a donné tellement, tellement de joie dans ma vie musicalement que si on a pu lui donner une bonne idée c'est super !" Le producteur d'electro-pop français Kid Francescoli devrait suivre la même voie pour son concert à Paris à la Cigale le 26 mars.

Le coût des annulations de concerts entre le 5 mars et le 31 mai, en France, est estimé à 250 millions d'euros, selon Prodiss, le syndicat national du spectacle musical et de variété.