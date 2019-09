Si vous êtes un fan des Pixies, vous reconnaîtrez certainement la voix, celle de Black Francis, également connu sous le nom de Frank Black, également connu sous le nom de Charles Thompson. Et le groupe qu'il rassemble à la fin des années 80 dans le Massachusetts va complètement redéfinir, rien de moins, le rock 'n roll

Les Pixies © Getty

27 min Pixies le podcast- épisode 1 Par France Inter

Près de 40 ans plus tard , le groupe signe ce septième album "Beneath the Eyrie" (sortie le 13 septembre) enregistré en décembre dans les studios de Dreamland Recordings, dans une ancienne église, tout près de Woodstock à New York.

On a les vitraux… (…) On a les montagnes comme décor tout autour,… et ici c'est notre refuge, pour nous protéger des ours bruns, des sorcières et de tout ce qui traîne.

À travers des conversations quotidiennes et un examen chirurgical de leur passé, Tony Fletcher va découvrir que leur ambition créatrice et leur motivation restent aussi pertinentes et étranges que jamais.

