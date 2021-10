Le 22 octobre 2021 marque le centenaire de la naissance de Brassens. Partout en France, Georges va être fêté : des expositions, des livres, des albums et beaucoup d'événements créés pour rendre hommage à l'Homme, à l'Artiste, au compositeur, écrivain et poète... tellement d'actualité !

Georges Brassens au bord du canal à Sète © Maxppp / Guy Lalot

Où passer un bon moment avec Georges Brassens ? © AFP / Pascal Guyot

À Sète, la ville où Georges Brassens est né

À l'occasion du centenaire de la naissance de Georges Brassens, la Ville de Sète organise de nombreux événements jusqu'en décembre sur le bateau-phare du centenaire, baptisé Roquerols, à l'instar du phare de l'étang de Thau où aimait navigué Brassens, amarré quai du Maroc. Et dans les lieux culturels sétois...

Il y a bientôt 100 ans, Georges Brassens voyait le jour à Sète. Sa ville natale, dans laquelle il a grandi et qu’il a ensuite quittée pour mieux y revenir, l’a fortement inspiré.

▷ 22 V'la Georges : 75 concerts gratuits du 22 au 29 octobre sous le grand chapiteau à Sète

▷ Le programme du Centenaire Brassens à Sète

▷ Un musée est consacré au poète à Sète : L'Espace Georges Brassens ainsi que deux expositions itinérantes.

Concert Hommage de François Morel au Théâtre Molière de Sète le 22 octobre, en direct dès 21h sur France Inter.

"Brassens a 100 ans" - Soirée hommage de François Morel © Getty / Foc Kan / WireImage

"Pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom… Ça commence toujours comme ça. Le son de la guitare et celui de la contrebasse. La pompe peut aussi bien annoncer une nouveauté qu’un vieux succès, une chanson de salle de garde qu’un poème oublié. Parfois, quelques spectateurs applaudissent, croyant reconnaître la chanson qui vient. Brassens les regarde, mi complice, mi moqueur, amusé, farceur… (...)"

Brassens a 100 ans.

Bon anniversaire Monsieur ! (François Morel)

▷ Au Théâtre Molière à Sète les 22 & 23 octobre - Montpellier les 25 & 26 octobre - Narbonne 27 & 28 octobre, avec François Morel, Judith Chemla, Juliette, Thibaud Defever, Antoine Sahler, Amos Mah, Lucrèce Sassella.

▷ "Brassens a 100 ans" - Soirée hommage de François Morel le 22 octobre en direct sur France Inter

Quelques créations "Hommage à Brassens" à Paris - banlieue

"ContreBrassens" - Soirée hommage au Festival Jazz sur seine le 13 octobre au Sunset

Pauline Dupuy nous fait redécouvrir Brassens sous un angle différent, elle nous promène dans ses histoires choisies autour de la femme... avec Pauline Dupuy (chant - Contrebasse) & Michaël Wookey (Banjo, toy piano, percussions)

"La Tour des miracles" du 20 au 24 octobre au Théo Théâtre

Petite folie mise en théâtre, le second roman de Georges Brassens, La Tour des miracles paru en 1954, a été écrit en 1950 quand il habitait chez Jeanne. Porté pour la première fois à la scène, et interprété par deux comédiens jouant des dizaines de personnages, avec Ivan Morane et Alexandre Schorderet.

. Spectacle "Brassens, la mauvaise herbe" du 7 au 21 octobre - Hall de la Chanson

Jouant les bons fantômes et clowns fossoyeurs, les artistes interprètent, arrangent, mettent en scène le répertoire de Brassens (mise en scène par Serge Hureau).

Je suis de la mauvaise herbe, brave gens... Et je me demande pourquoi, Bon Dieu. Ça vous dérange que je vive un peu. (Georges Brassens, La mauvaise herbe, 1954)

. Spectacle "Le Prof de Brassens" du 5 au 19 octobre - Hall de la Chanson

Le Prof de Brassens nous fait entrer dans la forge secrète où Brassens appris et cisela son art...

Le jeune Georges fit une rencontre déterminante en classe de 3° : il était prof., il s'appelait Alphonse Bonnafé...

On était des brutes à 14, 15 ans, et l’on s’est mis à aimer les poètes... grâce à ce prof, je me suis ouvert à quelque chose de grand. Beaucoup plus tard, à chaque fois que j’écrivais une chanson, je me posais la question : est-ce qu’elle plairait à Bonnafé ? (Georges Brassens)

Centenaire de Brassens du 9 au 23 octobre 2021 à Paris 14ème.

Originaire de Sète, l'histoire de la vie de Brassens est intimement liée à la ville de Paris et le 14° arrondissement où Georges vécu plusieurs années. De nombreux événements sont organisés dans les lieux culturels, des "café-chantant" dans les cafés, restaurants… du 14ème, et Grand bal du centenaire - Sur les pas de Brassens le 22 octobre à 18h30.

Les Amis de Brassens au Zèbre de Belleville le 29 octobre

Ce trio créé en 2006 par Bruno Granier, petit cousin de Georges, revisite les musiques de Brassens en proposant des orchestrations originales teintées de blues et de tarentelle...

Les 100 ans de Brassens à Bobino - 15 et 16 novembre et en tournée.

Autour du "Crazy Sax" Fred Karato et de l'humoriste Eric Collado, les musiciens de la Cie Les Enjoliveurs, le ténor Jean-Michel Balester, la chanteuse Lydia Martinico et des invités surprises vous emportent dans un voyage musical, du Jazz au Classique en passant par la Pop et la Salsa.

Les Copains d'abord au Théâtre d'Enghien le 14 novembre et en tournée.

Les copains d'abord version salsa, Le Gorille en merengue ! Sous la houlette de Nelson Monfort, fin connaisseur de l'histoire du poète sétois, le saxophoniste Fred Karato et la troupe des Enjoliveurs (musiciens, chanteurs et danseurs) rendent hommage à l'amoureux de jazz qu'était Brassens.

Des créations "Hommage à Brassens" un peu partout en France

Concert Georges Brassens - Théâtre du Carré rond à Marseille du 19 novembre - 27 mai 2022

Dominique Lamour accompagné par Nicolas Matteï, Sylvain Congès et Jean-Christophe Gautier. Deux guitares et une contrebasse pour faire revivre plus de 25 titres de l'homme à la moustache, dans le respect de l'oeuvre originelle.

Les Copains d'abord au Théâtre L'Alphabet à Nice le 29 octobre

avec Françoise Miran et ses copains. "Georges Brassens est un bon gros camion de routiers lancé à tout berzingue sur les chemins de la liberté… la voix de ce gars est une chose rare et qui perce les coassements de toutes les grenouilles du disque et d’ailleurs : une voix en forme de drapeau noir, de robe qui sèche au soleil, de coup de poing sur le képi, une voix qui va aux fraises, à la bagarre et… à la chasse aux papillons…" disait René Fallet en 1953.

Mon Brassens préféré à l'Espace V.O. à Montauban le 17 octobre et en tournée

Un spectacle poétique, drôle et musical reprenant avec inventivité et fantaisie le répertoire de Tonton Georges avec des anecdotes sur sa vie, ses chansons, son parcours... par Julien Sigalas et le multi-instrumentiste Francis Colaud.

L’exposition "Gare Au Brassens" du 26 octobre au 30 janvier 2022 et créations à Montpellier

📖 LIRE L'article d'Anne Douhaire : Entretien avec Clémentine Deroudille

Une exposition joyeuse, décalée, préparée par Clémentine Deroudille, qui propose différents regards sur Brassens...

Quelques dessins de Joann Sfar issus du livre Brassens ou la Liberté, de Charles Berberian, David Prudhomme (réédition de La Tour des Miracles avec Étienne Davodeau, premier roman de Brassens mis en BD par les deux dessinateurs, Éd. Delcourt). Et aussi Stephan Zimmerli, Albin de la Simone, Florence Cestac et Alfred, sans oublier Robert Doisneau et les souvenirs de René Fallet, le meilleur ami de Brassens, l'écrivain, essentiel.

. Tout au long de l'expo : concerts de François Morel, siestes musicales, lectures notamment du livre Des souvenirs trop beaux pour moi d'Agathe Fallet (éd. des Equateurs), Les Lettres à Toussenot, et des cours de "Brassens à la guitare" par Kamal Abdul Malak.

. Concert Elle est à toi cette chanson le 23 décembre au Théâtre Jean Vilar Montpellier avec Albin de la Simone, Barbara Carlotti, JP Nataf, Clou, Bastien Lallemant, Christelle Lassort, Walid Ben Selim, Agathe Di Piro.

📖 Livres

🎧 Albums - CD-DVD

Georges Brassens, La poésie en bandoulière - L’INA édite un coffret en hommage au génie musical et poétique de Georges Brassens : 2 DVD composés d’interprétations de 1954 à 1981 et d’une émission inédite de Jean-Christophe Averty, et 1 CD "Georges Brassens au micro de Jacques Chancel en 1971", sortie 19 octobre.

Le Forestier chante Brassens - L'intégrale : 1er et 2ème cahier - 9 CD, avril 2021 (Polydor)

171 chansons de Georges Brassens interprétées par Maxime Le Forestier qui fit ses premières parties à Bobino en 1972.

Brassens dans le texte de Yolande Moreau et François Morel, CD - 8 octobre 2021 (Universal) Les chansons de Georges Brassens redeviennent ce qu’elles n’ont jamais cessé d’être, des poèmes, des fables, de vraies histoires...

