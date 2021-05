C'est le grand retour de Friends, la série culte des années 1990 / 2000. Les six comédiens reviennent pour un long épisode unique diffusé jeudi 27 mai sur HBO Max, aux cotés de nombreuses stars. Mais, au fait, que sont devenus Rachel, Monica, Chandler Ross, Phoebe et Joey, 15 ans après la fin de la série?

De g.à d., et de haut en bas : Lisa Kudrow, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matthew Perry, David Schwimmer et Matt LeBlanc reviennent dans un nouvel épisode de Friends en 2021 © Getty / Disney, Mike Pont, Mike Marsland, CBS pictures

Alerte évènement télé ce jeudi : le retour de Friends ! Les six amis inséparables (qui ont aujourd'hui dépassé la cinquantaine) reviennent sur scène plus de quinze ans après la fin de la série, pour un épisode spécial diffusé jeudi 27 mai sur HBO Max. Si vous n'avez pas accès à HBO Max, vous aurez droit à une séance de rattrapage sur TF1 en première partie de soirée "très prochainement" (et en français). Auparavant, la plateforme du service public français, Salto, le diffusera en même temps que HBO Max en VO dès jeudi soir.

L'équipe de Friends en 1994 : Ross, Rachel, Monica, Joey, Phoebe et Chandler © Getty / NBC / Contributeur NBCUniversal

Ce ne sera pas un énième épisode, mais plutôt des discussions entre les six comédiens installés dans le décor de l'appartement culte new-yorkais, celui de Monica et Rachel. On pourra même revoir les fameux fauteuils de Joey et Chandler !

Une pleïade de stars comme Justin Bieber, le groupe sud-coréen BTS, l'ex-footballeur David Beckham, Lady Gaga, Tom Selleck (ex-"Magnum"), Ben Stiller... feront aussi des apparitions.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Ces retrouvailles provoquent l'hystérie des fans de Friends, diffusé de 1994 à 2004. Depuis que la bande-annonce a été dévoilée, les réactions sont à la fois dures sur les réseaux (accusant les acteurs d'avoir abusé de la chirurgie esthétique notamment) et enthousiastes. Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matthew Perry, David Schwimmer, Lisa Kudrow et Matt LeBlanc réalisent un gros coup. D'autant que depuis, ils n'ont jamais rencontré un succès comparable à celui qu'ils ont connu avec la sitcom culte diffusée pendant dix ans.

Jennifer Aniston (Rachel), star parmi les stars

Jennifer Aniston (Rachel) en 1994 au début de Friends © Getty / NBC

Dans le groupe, l'interprète de Rachel est celle qui s'en est le mieux sortie niveau popularité mondiale. Après Friends, Jennifer Aniston a joué dans des films indépendants, avant de s'orienter vers le cinéma grand public. Elle signe son retour à la télévision depuis novembre 2019 avec Reese Witherspoon dans la série The Morning Show sur Apple TV .

Jennifer Aniston invitée de l'émission de Jimmy Kimmel sur ABC en 2020 © Getty / ABC / Contributeur / Walt Disney Television

Dans la liste des actrices les plus puissantes d'Hollywood établie par le magazine Forbes, Jennifer Aniston est classée huitième en 2009, deuxième en 2011 et en 2012, et troisième en 2013. Mariée à Brad Pitt de 2000 à 2005, Forbes l'a classée personnalité la plus influente au monde en 2003. Elle a inauguré son étoile sur le Hollywood Walk of Fame en 2012.

Courteney Cox (Monica), de Scream à une docu-série sur la grossesse en passant par Cougar Town

Friends : Courteney Cox dans le rôle de Monica aux cotés d'Elliott Gould en 1994 © Getty / Joseph Del Valle/NBCU Photo Bank/NBCUniversal

Courteney Cox, qui – on l'a peut-être oublié – a fait ses débuts à l'écran dans le clip de Dancing in the Dark de Bruce Springsteen (réalisation Brian De Palma !), est devenue productrice ces dernières années. Elle a également rencontré le succès (bien moindre qu'avec Friends, mais quand même) grâce à son rôle principal dans la série Cougar Town de 2009 à 2015.

Courteney Cox, qui incarne Monica dans Friends, ici en 2019 © Getty / Paul Archuleta / FilmMagic

Courteney Cox présente aussi sa propre émission sur Facebook Watch, 9 Months With Courteney Cox, une série documentaire où dix couples racontent leur expérience avec la grossesse, qu'il s'agisse d'infertilité, de grossesses multiples ou de handicap. Pendant la diffusion de la série Friends, elle a également tenu l'un des rôles principaux des quatre films Scream (1996, 1997, 2000 et 2011).

Matthew Perry (Chandler), submergé par ses addictions

Matthew Perry dans le role de Chandler Bing de 1994 à 2004 dans Friends © Getty / Reisig & Taylor/NBCU Photo Bank

Ce n'est un secret pour personne : Matthew Perry a été accro à l'alcool, aux médicaments, à l'héroïne et à la cocaïne. Durant les années Friends, il était sous l'influence de produits psychotropes. Il a suivi plusieurs cures de désintoxication. Il a obtenu le premier rôle dans la série Mr. Sunshine, mais ses addictions l'ont rattrapé et la série a du être annulée après la première saison.

Matthew Perry est impliqué dans plusieurs œuvres de charité, et mène lui aussi des actions pour la lutte contre la Covid-19.

À l'occasion de la sortie du nouvel épisode de Friends, il lance une ligne de vêtements dont les bénéfices iront aux actions de l'ONU pour lutter contre le virus.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

David Schwimmer (Ross), de Friends à Kardashian

David Schwimmer dans le rôle de Ross Geller en 1996 dans la série Friends © Getty / Joseph Del Valle/NBCU Photo Bank

David Schwimmer s'est lui aussi lancé dans la production et dans la réalisation, avec des résultats mitigés. Il réalise téléfilms et long-métrages, et joue au théâtre. Il double un personnage de Madagascar et réalise Trust en 2012, un film sur la pédophilie présenté notamment aux festivals de Toronto et de Deauville.

Mais c'est le rôle du célèbre avocat Robert Kardashian, qui a défendu son ami le footballeur O.J. Simpson, accusé d'avoir assassiné sa femme Nicole et son ami Ronald Goldman en 1994, qui a relancé la carrière de l'acteur David Schwimmer.

Robert Kardashian (g.) lors du procès d'O.J.Simpson en 1994 incarné par David Schwimmer (d.) en 2016 © AFP / Frederick M. Brown / GETTY

En effet, sa performance dans la série évènement diffusée sur Netflix, The People vs OJ Simpson : American Crime Story, en patriarche de la tribu Kardashian (décédé en 2003), a été saluée par la critique. Il a d'ailleurs été nommé aux Emmy Awards en 2016 dans la catégorie Meilleur second rôle pour cette performance.

David Schwimmer est l'une des figures du Rape Treatment Center dépendant de l'université de UCLA, un centre spécialisé dans l'aide aux victimes de viol, et notamment aux victimes de la drogue du viol et aux enfants victimes de viol. Il siège au sein du Conseil d'administration. David Schwimmer est impliqué plus généralement dans la lutte contre la violence faite aux enfants.

Fin 2020, Ross est devenu le visage de la campagne de publicité de la banque britannique TSB.

Lisa Kudrow (Phoebe), devenue réalisatrice de séries

Lisa Kudrow (Phoebe) en 1998 dans Friends © Getty / Collection : Hulton Archive

Après Friends, Lisa Kudrow a joué notamment dans Mafia Blues et PS I Love You. Puis elle devient réalisatrice et crée sa propre série en 2005 The Comeback, puis de 2011 à 2015 Web Therapy, dans laquelle elle tient également le rôle principal, des séries qui lui valent plusieurs récompenses. Depuis 2020, elle joue dans la série Netflix Space Force, aux cotés de Steve Carell.

Lisa Kudrow en 2020 © Getty / NBCUniversal

Après avoir vécu de nombreuses années en France (son mari est le publicitaire franco-américain Michel Stern), Lisa Kudrow vit de nouveau en Californie.

Matt LeBlanc (Joey) et son personnage qui lui colle à la peau

Matt LeBlanc (Joey) à gauche, aux cotés de David Schwimmer (Ross) à droite © Getty / NBC

Matt LeBlanc est le seul des six acteurs à avoir conservé son personnage après la série Friends. En effet, celui qui incarnait Joey Tribiani s'est lancé dans la série Joey dès 2004. mais après deux saisons, la série s'arrête, faute de public.

Matt LeBlanc (Joey dans Friends) ici en 2019 © Getty / CBS

Il disparait alors des écrans radars pendant cinq ans. Depuis 2011, on l'a vu dans des sitcoms, mais sa notoriété a considérablement baissé.