Comme chaque été, vacances rimes avec abandon pour beaucoup d'animaux de compagnie. Avec, cette année, le retour de bâton des confinements précédents : adoptées en période de pandémie, les boules de poils ont grandi, et remplissent désormais les refuges jusqu'à saturation. Les chats en tête...

Les chats sont en forte augmentation dans les refuges de la SPA. © Maxppp / Josselin Clair

Parfait en confinement, et désormais un peu trop encombrant : les animaux de compagnie abandonnés font leur grand retour dans les refuges de la SPA. Depuis mai 2021, c'est près de 11 335 animaux qui ont été recueillis par l'association, dont deux-tiers de chats. Les refuges, habituellement plein vers le dernier week-end de juillet, sont déjà saturé depuis fin juin.

Explosion du nombre de chats

Jacques-Charles Fombonne, président de la Société Protectrice des Animaux, remarque bien ce contre-coût de la pandémie. L'année 2020 n'étant pas représentative, l'ancien gendarme compare les chiffres à ceux de 2019, année déjà record en terme d'abandon et d'adoption.

On a eu une augmentation des abandons de 7%, avec une énorme recrudescence du nombre de chats et de chatons.

Une croissance de 25% d'abandon pour les félins, qui peut s'expliquer par le confinement et l'impossibilité pour les associations et les collectivités locales de faire autant de stérilisations que les années précédentes. Un nombre record de chats en refuge donc, qui représente 70% de plus qu'en 2011.

En revanche, le nombre de chiens abandonnés, lui, est en baisse d'environ un quart comparé à 2019. Un signe d'espoir pour Jacques-Charles Fombonne : "On se dit que les chiens sont des animaux qui ont nécessairement un maître, et qu'à partir du moment où on en a moins, c'est peut-être qu'il y a une prise de conscience. Après, cela reste un chiffre très ponctuel". De l'espoir, mais pas de certitude.

Les lapins : stars du confinement

Furets, oiseaux, tortues...Les abandons de NAC (nouveaux animaux de compagnie) sont eux aussi en augmentation. Un effet certain de la pandémie pour le président de la SPA, qui prend l'exemple des lapins.

Pendant le confinement, les gens ont pris des petits lapins comme des jouets ou des peluches. Mais les lapins ont grandi, et puis ça vit la nuit, donc ce n'est pas toujours facile à avoir en appartement. Alors les gens viennent nous les déposer.

C'est l'une des raisons pour lesquelles Jacques-Charles Fombonne milite activement contre les animaleries et la vente sur Internet. Deux mesures qu'il souhaite intégrer à la proposition de loi contre la maltraitance animale, déjà adopté par l'Assemblée nationale en janvier, et qui sera débattue fin septembre au Sénat.