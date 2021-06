Alors que le toit de la Tour Montparnasse a rouvert ses portes vendredi, le public peut désormais découvrir la vue sur Paris différemment, grâce à une application qui fait office de "table d'orientation" d'un genre nouveau. France Inter a pu la tester en avant-première.

Face à la Tour Eiffel, depuis la Tour Montparnasse, l'application affiche les monuments sous la forme de points d'intérêt © Radio France / Julien Baldacchino

Jusqu'à présent, lorsqu'on atteignait le sommet de la Tour Montparnasse, à 210 mètres d'altitude, face à la Tour Eiffel, il fallait se repérer avec des tables d'orientation classiques, ornées d'illustrations faites à la main, pour visualiser, au loin, les grands monuments parisiens. Joli, typique, mais pas toujours pratique pour distinguer précisément les différents lieux indiqués.

À l'occasion de sa réouverture vendredi, le toit-observatoire de la deuxième plus haute tour parisienne (après la Tour Eiffel) propose à ses visiteurs un nouveau dispositif faisant appel à une technologie proche de la réalité augmentée : avec une application, téléchargée sur leurs smartphones, les visiteurs peuvent désormais balayer l'horizon parisien et découvrir plus précisément les lieux qui entourent l'immeuble.

"On perd ses repères à 210 mètres d'altitude"

"C'est un outil pour mieux décrypter le panorama", explique Adrien Sadaka, fondateur de Timescope, l'entreprise qui a créé cette application, téléchargeable depuis les magasins d'applications (App Store ou Play Store). Muriel Lemesre, directrice marketing de Magnicity, l'entreprise qui gère l'observatoire du toit de la Tour Montparnasse, complète : "Tout est parti du retour de nos clients qui nous expliquaient perdre leurs repères quand ils arrivaient à 210 mètres d'altitude, d'où cette idée de pouvoir calquer une grille de lecture, une table d'orientation virtuelle, sur la vue que l'on a".

"Quand vous ouvrez l'application, vous pointez votre smartphone ou votre tablette vers la vue, _et vous allez voir apparaître en temps réel les points d'intérêt_, ce qui vous permet de cliquer dessus et d'en apprendre davantage", précise Adrien Sadaka. En pivotant, on visualise donc aussi bien l'emplacement du Trocadéro, assez proche, que celui du lointain Palais de Justice, le Cimetière du Montparnasse qui est aux pieds du gratte-ciel ou le bois de Vincennes, que l'on distingue pourtant à peine à l'œil nu.

Modélisation de la ville

Sur l'écran, les lieux apparaissent donc sous la forme de "points cliquables", chacun étant lié à une fiche décrivant les points d'intérêt. Ce n'est pas de la "vraie" réalité augmentée, au sens où les points d'intérêt n'apparaissent pas en surimpression sur ce que filme votre téléphone : il s'agit en réalité d'une modélisation de Paris que l'on peut facilement synchroniser avec l'emplacement exact auquel on se trouve grâce à des QR codes situés un peu partout sur le belvédère – qu'il faut scanner régulièrement pour rester correctement localisé.

Avantage de cette méthode : elle permet aussi de visualiser Paris sous des formes étonnantes. Ainsi, vous pourrez aussi contempler la ville de nuit à travers l'écran de votre téléphone et découvrir des lieux de la nuit parisienne, mais surtout, découvrir ce à quoi ressemblait Paris du temps de Lutèce, avec une visualisation "Antique" qui vous permettra de découvrir qu'à l'époque, à la place de la Tour Montparnasse, il y avait… des prés et des forêts, partout.

Le tout est complété par des formats écrits ou vidéo pour permettre à ceux et celles qui veulent en savoir plus d'aller plus loin – les plus conquis prendront plaisir à continuer à parcourir la ville même après la visite, car l'appli, si elle est optimisée pour être utilisée sur le toit de la Tour Montparnasse (et bientôt sur d'autres toits de bâtiments dans le monde), est disponible pour tous, où que vous soyez, en altitude ou non.