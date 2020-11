Les experts avaient annoncé un hiver très difficile aux Etats-Unis en raison de la Covid-19, avec l'arrivée d'une troisième vague de contaminations. Cette vague est très meurtrière. En dépassant la barre du demi-million de morts, le pays est le plus endeuillé du monde à cause de la Covid-19.

Le Vice-Président américain Mike Pence devant une carte de l'étendue du Covid-19 lors d'un point presse à la Maison Blanche le 19 novembre 2020 © AFP / Brendan Smialowski

L'épidémie est en phase "exponentielle", ont alerté jeudi les Centres américains de prévention et de lutte contre les maladies (CDC). Les États-Unis ont atteint un quart de million de morts de la Covid-19 ce mercredi, selon le décompte officiel de l'Université Johns Hopkins. Depuis mercredi, le nombre de morts est déjà passé à 253 000.

La barre des 2 000 morts quotidiens était régulièrement franchie au printemps, au plus fort de la crise sanitaire aux États-Unis, et ne l'avait plus été depuis des mois. Mais cette barre a de nouveau été dépassée jeudi. Le pays est le plus endeuillé au monde, devant le Brésil et l'Inde. Avec plus de 11.5 millions de cas déclarés au 18 novembre, le pays compte à lui seul près d'un cinquième du nombre total de contaminations recensées dans le monde.

Les Américains sont invités à s'abstenir de voyager pour Thanksgiving, le 26 novembre, plus grande fête familiale des Etats-Unis, à l'occasion de laquelle plus de 50 millions d'Américains sont habitués à voyager.

Les villes de L.os Angeles, Chicago, Miami sont les plus touchées en nombre de cas. À Los Angeles par exemple, on dénombre 348 336 cas positifs, et 7 300 morts depuis l'arrivée de la maladie.

Au Texas, des détenus transportent des corps

Les détenus du centre de détention d'El Paso au Texas reçoivent deux dollars de l'heure s'ils se portent volontaires pour transporter les corps des morts de la Covid-19 et les mettre à la morgue. El Paso compte 34 000 cas et 782 morts (sur 682 000 habitants). Une morgue temporaire a été installée sur un parking du bureau du médecin légiste du comté, avec des camions frigorifiques.

Les détenus à El Paso, Texas, aident à mettre les corps des personnes décédées de la Covid-19 dans des camions © AFP / MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA via AFP

Le Texas a dépassé les 20 000 morts du coronavirus jeudi, le deuxième nombre le plus élevé derrière la Californie.

Une membre du personnel de l'unité de soins intensifs spécial Covid-19 du United Memorial Medical Center à Houston, Texas © AFP / Go Nakamura / GETTY IMAGES NORTH AMERICA via AFP

Campagne de tests à Washington le 18 novembre 2020 où des barnums ont été installés sur des parkings alors que l'épidémie de Covid-19 repart à la hausse © Maxppp / EPA/MICHAEL REYNOLDS

À New York, les écoles sont fermées depuis jeudi

Le maire de New York Bill de Blasio a annoncé mercredi que toutes les écoles de la ville devaient fermer dès le lendemain, jeudi 19 novembre, pour une durée indéterminée. Tous les élèves doivent suivre les cours à la maison. Cette annonce est intervenue alors que la ville a dépassé le seuil de 3% de cas de contamination supplémentaires par semaine.

Une new yorkaise vient récupérer le déjeuner de son enfant à son école fermée ce 19 novembre 2020 © AFP / Michael loccisano / GETTY IMAGES NORTH AMERICA via AFP

Il s'agit de la deuxième fermeture des écoles de la ville, après une première fermeture qui a duré New York abrite le plus grand nombre d'écoles publiques du pays, avec 1 126 501 élèves. Les parents peuvent continuer à se rendre devant les écoles le matin afin de récupérer un repas à emporter pour leurs enfants. Et les bus scolaires s'entassent sur les parkings.

Les cars scolaires inutiliséssont au parking à New York depuis que le maire Bill de Blasio a annoncé la fermeture de toutes les écoles dès le 19 novembre 2020 © Maxppp / EPA-EFE/JUSTIN LANE

La Californie instaure un couvre-feu

Les autorités de santé californiennes alertent : le comté de Los Angeles doit faire face à "l'un des moments les plus dangereux de cette pandémie". Un couvre-feu va imposer la fermeture des restaurants, brasseries bars commerces non-essentiels de 22 heures à 6 heures.

Vue aérienne des Californiens attendant dans leurs voitures pour se faire tester au Dodger Stadium de Los Angeles transformé en cenre de tests le 18 novembre 2020 © AFP / Robyn Beck

Une famille devenue le symbole des ravages de la Covid-19

Une photo de famille fait le tour des réseaux sociaux. Un homme, une femme et leur fils. Il s'agit de Mariah et Adan Gonzalez, et de leur petit Raiden, cinq and. Les deux parents de Raiden sont morts de la Covid-19 à quatre mois d'intervalle. Raiden est orphelin, et c'est sa grand-mère maternelle qui le garde.

Une infirmière, témoin du déni des Américains face à la Covid-19

Elle s'appelle Jodi Doering. Elle est infirmière aux urgences d'un hôpital du Dakota du sud. Elle a tout d'abord posté sur Facebook et sur Twitter son témoignage aux prises avec la réalité : elle affirme que même lors de leurs derniers instants, alors qu'ils vont mourir, de nombreux patients refusent de croire que la Covid-19 les tue. Son témoignage a finalement fait le tour des médias :