Face au grand boum des vélos à Paris, Philippe Leclerc et Nicolas Matt ont fondé Ridy il y a trois ans. Cette entreprise fait des réparations sur les vélos, à domicile ou dans les entreprises, pour faciliter la vie des cyclistes.

Avec Ridy, les cyclistes peuvent se faire réparer leur vélo à domicile © Radio France / Poutchie Gonzales

Les vélos se multiplient dans la capitale, Nicolas Matt et Philippe Leclerc l'ont bien compris. Il y a trois ans, ils ont mis au mis au point un concept original, la société Ridy. Le but : aller à la rencontre des cyclistes lorsque leur vélo a besoin de réparations. Plus la peine de laisser sa bicyclette dans un atelier, les quatre employés de Ridy font le déplacement en moins de 24 heures.