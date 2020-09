Selon le baromètre politique Odoxa publié le 28 septembre Édouard Philippe enregistre une popularité largement au-dessus des principaux acteurs de l'arène politique. Il est loin devant Jean Castex, qui lui succède à Matignon.

Édouard Philippe © Getty / Francois G. Durand

Edouard Philippe, "superstar de l’opinion, se pose en recours" selon les analystes d'Odoxa, car l’ex-Premier ministre jouit d’une popularité exceptionnelle : 63% des Français ont une bonne opinion de lui.

Dynamique, compétent, solide, sympathique, voilà ce qui caractérise Édouard Philippe pour plus de 6 Français sur 10. Sa cote grimpe en flèche avec une progression de 20 points en un an et il est deux fois plus populaire que le président Emmanuel Macron en terme de charisme. L'ancien premier ministre amateur de boxe envoie carrément Jean Castex au tapis : il est crédité de 24 points de plus que son successeur à Matignon.

Que s'est il passé cet été ? Est-ce son image décontractée ? Pantalon en toile, pieds nus dans des mocassins en daim ? L'automne venu, Édouard Philippe est la personnalité politique préférée des Francais. Il fait un carton chez les Marcheurs qui le plébiscitent à 93%. 74% des Républicains sont séduits, ils sont presque aussi nombreux chez les Socialistes, et ce n'est pas fini : 65% des écologistes ont une bonne opinion de lui. L' attraction est telle que plus d'un Français sur deux souhaite revoir sa longue silhouette dans le faisceau lumineux de la politique nationale.

L'enquête d'opinion Odoxa a été réalisée auprès d’un échantillon de Français interrogés par Internet les 22 et 23 septembre 2020. Cet échantillon comporte 1 005 Français représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Baromètre politique Odoxa-CGI pour la Presse Régionale et France Inter.