Pratiqué par Donald Trump aux États-Unis, et si le boycott des médias devenait davantage courant en France ? Le RN y a en tout cas désormais recours, lorsque le traitement lui déplaît. Depuis mi-juin, Marine Le Pen et la plupart des cadres sont ainsi absents des plateaux de BFM TV dont ils dénoncent la partialité.

Marine Le Pen absente comme la plupart de ses cadres des plateaux de BFM depuis mi-juin © Radio France / Sylvie Duchesne

Ambiance délétère entre le Rassemblement National et BFM TV. Deux mois et demi de boycott et une solution qui semble enfin se profiler. Avant la rentrée du parti ce week-end à Fréjus, Marine Le Pen va elle-même rencontrer ce jeudi le directeur général de BFM TV, Marc-Olivier Fogiel, pour lui présenter ses doléances.

Elle dénonce l'attitude partiale de la chaîne, "seuls en duplex, nous sommes souvent assaillis par plusieurs éditorialistes" raconte un cadre qui regrette aussi un temps de parole jugé trop faible. "19 minutes en 3 mois, contre plus de 2 heures pour LREM" rumine-t-il.

Des chiffres contestés par Marc-Olivier Fogiel, serein avant ce rendez-vous : "Nous assurons un traitement équitable, le CSA ne nous a d'ailleurs jamais rappelés à l'ordre à ce sujet"

Un rapport de force entre le RN et les médias

Alors, pourquoi cette tension ? La querelle daterait de mi-juin, de l'épisode sur l'île de Sein, où Marine Le Pen, venue commémorer le général De Gaulle, a été huée par les habitants et sa visite écourtée. Elle n'aurait pas supporté que la chaîne insiste trop longtemps sur cette "débâcle".

Avec ce boycott, la patronne du RN, veut en tout cas installer un réel rapport de force, prévenir les médias qu'à l'aube des campagnes régionales puis présidentielle, elle ne laissera plus passer un traitement qu'elle juge différent de celui des autres partis.

Quitte à se priver de l'audience d'un média comme BFM ? "Et pourquoi pas?" assène un responsable, citant la très à droite CNews, "nous dirons à nos militants et sympathisants de regarder d'autres chaînes". À 20 mois de la présidentielle, la bataille culturelle est lancée.