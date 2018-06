La motivation vous fuit ? Votre confiance est au plus mal ? Vous voulez comprendre comment remonter la pente et atteindre vos buts ? Les invités de "Grand bien vous fasse" ont livré leurs expertises au micro d'Ali Rebeihi. Nous avons compilé pour vous cinq conseils phares de ces professionnels de la motivation.

Happy young woman posing outdoors © Getty / Westend61

Conseil n°1 : Se fixer un objectif clair, avoir des considérations simples

Ayez des objectifs, des buts à atteindre ! Mais attention, il est important d'y aller par pallier, étapes par étapes. Pascal Dupraz, ancien footballeur et entraîneur du Toulouse Football Club préconise de "se fixer des objectifs atteignables et de se satisfaire de peu lorsqu'on y parvient". Vivre en paix avec soi-même ce sont les mots d'ordre du Coach.

Conseil n°2 : S'entourer d'un environnent favorable

Il est nécessaire, pour retrouver la motivation et arriver à ses fins, de s'entourer d'un environnent qui vous fait du bien. Audric Mazzietti, Docteur en psychologie cognitive de l’université Lumière Lyon 2, explique l'importance de s'entourer de personnes qui vous font gagner en motivation. Plus encore, il précise qu'il faut sans cesse remettre en cause cet environnent, afin d'empêcher la lassitude de s'installer, et nous permettre d'évoluer. De la même manière, Pascal Dupraz pointe du doigt la difficulté qu'il éprouve à maintenir la motivation sur une longue durée chez des sportifs. "C'est facile d'être motivé pour un match, c'est plus dur sur 38 journées" témoigne celui qui avait réussi l'exploit de maintenir le TFC en Ligue 1 lors de l'ultime match de la saison. Son discours d'avant match mythique, devenu viral sur internet, avait été sans aucun doute un des faits d'arme de cette prouesse.

Conseil n° 3: Comprendre pourquoi vous le faites

C'est un des principes de la motivation intrinsèque que nous expose Fabien Fenouillet, professeur de psychologie cognitive français, spécialisé dans les théories de la motivation. Il est primordial de vous demander : "Pourquoi je fais ça ? Pourquoi je veux le faire ?". Fabien Fenouillet choisi l'exemple du guitariste. Comment un guitariste peut en venir à jouer de son instrument des heures sans s'arrêter, et cela chaque jour de sa vie ? "Car cela fait parti de son identité" explique l'auteur de La motivation (ed. Dunod). Audric Mazzietti énonce quant à lui les principes fondamentaux de la motivation : "Où on va ? Comment ? et pourquoi ?". Il faut structurer ses étapes et éviter de s'en détourner.

Conseil n°4: Le faire pour soi !

Soyez peu soucieux de ce que l'on va penser de vous ! Éprouvez du plaisir à le faire, à souffrir dans l'effort, mais ne vous adaptez jamais au rythme ou aux méthodes qui ne sont pas les vôtres. Vous le faites pour vous, par pour les autres.

Conseil n°5: Ne pas baisser les bras !

Ce conseil s'adresse aux sportifs mais pas seulement. Il est capital d'avoir une capacité de rebond. La motivation vous fuira sûrement par moment, lorsque vous aurez des périodes plus compliquées. Mais comme le dit Pascal Dupraz, "il est facile d'être motivé lorsque vous gagnez, c'est plus dur quand vous êtes sur une série de défaite". C'est cette capacité de rebond qui sera la clef de votre réussite.

