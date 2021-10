Découvrez tous les secrets du bonheur délivrés par quelques unes des plus grandes écoles de philosophie grecques de l'Histoire. Durant l'Antiquité, l'amour de la sagesse est un principe fondamental enseigné dès le plus jeune âge et considéré, par le penseur Épictète comme "un cabinet médical".

La philosophie comme pratique quotidienne

La philosophe italienne Ilaria Gaspari était l'invitée de Patricia Martin dans L'heure Philo. Dans un livre qu'elle a co-écrit avec Romane Lafore elle propose des Exercices philosophiques pour bien conduire sa vie (PUF), fruit d'un travail qu'elle a consacré pour tenter de mieux se reconstruire suite à une rupture amoureuse.

La philosophie consiste pour une grande part à trouver les meilleures sources du bonheur, celles qui correspondent le mieux à notre vie pour être le plus heureux possible. Les conseils des écoles antiques demeurent impérissables. Car plus qu'une simple discipline que l'on découvre aujourd'hui au lycée, la philosophie était bien l'âme des sociétés antiques et structurait toute la Cité. Quand, aujourd'hui, elle ne va plus forcément de soi et se pense comme un outil accessoire. Toutes les écoles antiques proposent leur propre modèle de vie, leur rapport au monde, aux autres, à l'état de souffrance quel qu'il soit. La philosophie antique n'a jamais été aussi contemporaine car d'après Ilaria Gaspari :

"Ce sont des expériences d'introspections intérieures qui peuvent vous changer, vous réapprendre à cultiver des espoirs, à résister à la tristesse. Ces principes philosophes permettent de se sentir plus libre, nous apprennent qu'on ne peut pas toujours tout maîtriser.

La philosophie antique envisage la transformation de l'esprit dans l'action du quotidien, dans chacune de nos interactions.

- Ilaria Gaspari

École pythagoricienne : se laisser aller par une vie saine

Ilaria Gaspari : "C'est une école qui émerge au VIe siècle av J.C. et qui théorise 15 préceptes majeurs.

Pythagore était d'abord mathématicien puis médecin. Il ne peut pas penser sa philosophie sans en dissocier ces deux disciplines-là. Comme pour Hippocrate, philosophie et médecine marchent ici ensemble. Ses enseignements, ses préceptes aussi curieux soient-ils, étaient vraiment à prendre à la lettre : comme "ne pas manger de fèves" qui faisait référence à une maladie aux fèves qui était très répandue dans la Méditerranée à l'époque.

Aujourd'hui, elle peut directement faire le lien avec les personnes qui entendent renouer avec une nourriture plus saine. Une bonne santé est gage d'une vie heureuse. Les pythagoriciens étaient végétariens car ils croyaient aussi en la survie de l'âme chez tous les animaux. C'est la métempsychose, soit croire en la réincarnation dans d'autres êtres vivants.

Sa philosophie a aussi beaucoup de points communs hérités de la philosophie orientale. Comme le précepte qui consiste à trouver son propre chemin, se perdre dans la nature, ne pas se fier aux habitudes de la vie courante, ne se fier à aucun repère".

Par ailleurs, c'est de Pythagore que nous héritons le terme de philósophos pour désigner la recherche de la sagesse humaine, la connaissance démonstrative et rationnelle, soit la croyance véritable (mathéma), qui doit permettre d'atteindre l'ataraxie, la paix de l'âme.

L'école éléatique ou la sagesse sans jamais prétendre à la vérité

C'est l'école philosophie de Parménide et de son fidèle discipline Zénon d'Élée précurseurs de cette tradition intellectuelle. Dans sa thèse, son poème, De la nature, Parménide tente de penser et de dissocier ce qui est et ce qui n'est pas. Il n'y a de vérité que l'existence de l'Être, le reste, tout ce qui est soumis à la raison, l'opinion (doxa) est questionnable.

Il s'agit d'une double philosophie entre la vérité d'un côté et l'opinion de l'autre.

"Il y a aujourd'hui une parfaite illustration de ces questions toujours actuelles lorsqu'on s'intéresse par exemple aux débats sur les vaccins et les fake news qui circulent, et sur de nombreux sujets d'actualités, l'opinion forme des conseils qui vont souvent être perçus comme des vérités mais celles-ci doivent toujours êtes questionnées d'une certaine manière car soumises à d'éventuels paradoxes qu'il faut toujours avoir en tête.

Les deux philosophes estiment que, à la base, il y a une confusion qui est très forte entre la doxa (l'opinion) et l'épistème (la vérité, la science), ce qu'on savait avec certitude. Dans cette philosophie, l'opinion, quelle qu'elle soit est quelque chose qui n'a pas d'existence et doit être sans cesse débattu.

C'est un exercice de philosophie pratique qui doit permettre d'interpréter en continu sans prétendre à la vérité. On peut s'en référer aux fameux paradoxes pratiques de Zénon, pour démontrer que la vie est perpétuellement structurée par le changement, le mouvement permanent, que rien n'est immuable. Une école importante car il est toujours difficile d'apprendre à penser de façon paradoxale".

D'autre écoles s'en rapprochent comme celle du scepticisme ou, au XVIIe siècle, l'école du doute cartésien.

L'école stoïcienne : canalisez vos désirs du mieux que vous pouvez pour être heureux

Les philosophes stoïciens estiment que le bonheur consiste d'abord à accepter la souffrance en apprenant à cultiver une volonté intérieure qui nous permettra seulement de souffrir le moins possible. On ne peut pas totalement se fermer aux désirs que suscitent en nous la nature, on ne peut pas se fermer à la nature. Il faut comprendre ses désirs, ses souffrances pour tenter d'en souffrir le moins possible. Une philosophie moins ascétique que celle de leurs rivaux, les Épicuriens.

Ilaria Gaspari : "Marc-Aurèle, Sénèque, Épictète sont les principaux précepteurs stoïciens et ils accordent une grande importance au devoir de sacrifice qui sera beaucoup repris ensuite par le christianisme.

Veux tu n'être pas frustré dans tes désirs ? Tu le peux, ne désire que ce qui dépend de toi [...] La liberté consiste à vouloir que les choses arrivent, non comme il te plaît, mais comme elles arrivent".

- Épictète dans son Manuel

Épictète a été condamné à l'exil, maltraité. Il a vécu une vie épouvantable et pourtant il a résisté à l'adversité. C'est vraiment quelque chose que tout le monde devrait lire".

La philosophie platonicienne : l'amour divin dans "Le banquet"

Ilaria Gaspari : "Il faut lire Le banquet, son œuvre majeure, c'est un texte exceptionnel sur l'amour, sur ce qu'est l'amour, un éloge de l'amour. C'est l'amour qui sert à franchir tous les degrés du beau et du bonheur. Le banquet c'est aussi une fête, où tous sont enivrés et par lequel il donne l'idée de la philosophie comme quelque chose de vivant, comme quelque chose qui ressemble à une langue qu'on parle et non pas seulement à quelque chose qu'on étudie".

L'amour c'est le plus beau des dieux, un dieu poète qui rend tous les hommes ainsi, et qui nous interdit de penser que nous sommes étrangers les uns aux autres.

- Platon, Discours d'Agathon dans Le banquet

Par ailleurs, le bonheur réside dans un juste équilibre avec la nature dans la satisfaction des biens relatifs aux corps, des biens extérieurs et ceux de l'âme dont celui de l'amour. Ce qu'on désire bouge en permanence.

L'école épicurienne : le bonheur sans souffrances

Il y a chez les Grecs, une relation à la vie et au corps qui fait que les plaisirs, par nature, c'est satisfaire un besoin. Il y a aussi chez Épicure, comme dans toutes les philosophies antiques une réflexion très attentive à la distinction entre un besoin naturel, un plaisir qui dépend de nous, de notre raison et l'idée qu'il faut suivre sa nature.

Comme le stoïcisme qui émerge après lui, il s'agit avant tout de maitriser toute souffrance et de cultiver une sagesse intérieure. Sauf qu'à la différence des stoïciens, Épicure prône une philosophie du bonheur beaucoup plus rude et ascétique. Car ici le bonheur n'est possible que lorsque nous atteignons la pleine tranquillité de l'âme, soit l'ataraxie, et que plus aucun trouble ni aucune douleur n'est ressentie, soit l'aponie. Pour cela il ne faut plus avoir peur ni de la mort ni de nos croyances, et vivre au jour le jour en s'opposant à toute conception liée au destin.

Les Cyniques : la quête d'une autosuffisance marginale

Diogène de Sinope n'est pas son fondateur mais son discipline le plus connu tant il a marqué l'histoire de cette école par ses actions et l'application des principes connus comme les plus subversifs de la philosophie antique. Si l'autosuffisance à l'égard du rapport que l'on entretient avec la nature est le propre de nombreux penseurs grecs à l'époque, les cyniques se veulent totalement anti-conformistes et subversifs. Une philosophie apparente puisque ces adeptes n'hésitaient pas à vivre avec le minimum vital, comme pour faire davantage corps avec la nature. S'adapter à la nature correspond presque à s'arracher de sa propre condition intérieure pour cultiver une vertu véritablement naturelle. Il s'agit de marquer son refus des conventions sociales en adoptant une vertu marginale.

La philosophe rappelle que "Diogène vivait même dans un tonneau. Il disait s'inspirer de la vie des chiens. En effet, les sages cyniques considéraient que les chiens étaient heureux dès lors qu'ils rassasiaient leurs besoins vitaux (soif, nourriture, sommeil…) et ressentaient leur liberté comme telle, dans la simplicité animale réduite à l'état d'instinct".

