Il est possible d'améliorer sa santé au quotidien avec des gestes simples et surtout positifs. Il s'agit de cultiver une approche plus globale et intégrative de la santé en agissant en amont sur son propre mode de vie et son environnement, afin de prévenir toute maladie potentielle.

Ces 8 petits gestes qui vous rendent en bonne santé au quotidien © Getty / Flashpop

Le fondateur du Think Tank la Fabrique Spinoza Alexandre Jost, la directrice de recherches au CNRS à l’Institut de Pharmacologie Moléculaire et Cellulaire Alice Guyon et le médecin Adrian Chaboche étaient invités dans l'émission "Grand bien vous fasse". Au micro de Thomas Chauvineau, ils expliquent en quoi cultiver tous ces petits gestes préventifs nous font du bien, atténuent notre stress, l'usure globale de notre corps, et préviennent tout un tas de pathologies et de maladies chroniques. Une médecine "complémentaire" et non alternative, qui comprend le parcours de santé conventionnel et le mode de vie global individuel de chacune et chacun.

Alexandre Jost en a profité pour partager quelques-uns de ces apprentissages qui pourraient nous faire gagner une décennie d’espérance de vie, basés sur la dernière étude publiée par la Fabrique Spinoza : "Santé positive : guide des déterminants scientifiques aux citoyens, professionnels et institutions et qui prend en compte ces pratiques complémentaires".

Il s'agit d'une médecine positive et "intégrative" qui comprend l'individu dans tout son ensemble

- Alexandre Jost

Il y a plus de 60 % des gens qui utilisent ces pratiques complémentaires tous les jours sans forcément le savoir

Alice Guyon

1 - Bien dormir et se reposer

Ce sont 80 % des Français déclarent être fatigués dans la journée et 1 Français sur 2 considère ne pas dormir comme il voudrait. Les bienfaits du sommeil sont essentiels au bon fonctionnement. On diminue de 23 % le risque de dépression en se levant une heure plus tôt en cas de trouble du sommeil. 6 ans d’espérance de vie pour les personnes de 50 à 75 ans qui dorment entre 7h et 8h30 par nuit par rapport à celles qui ont des troubles du sommeil.

Si on a un métier de bureau, s'asseoir près de la fenêtre, augmenterait de 37 minutes en moyenne le temps de sommeil parce que on recalibre, son rythme jour/nuit, son rythme circadien. Acheter des rideaux occultant chez soi, c'est s'assurer d'avoir une plus grande obscurité dans sa chambre.

2 - Avoir une bonne densité amicale et sociale

La puissance des relations influent sur notre santé, à tout âge, tout au long de la vie.

Ce qui diminuerait de 50 % la survenue d'une mort prématurée

- Alexandre Jost

Avoir un réseau social riche et la qualité des relations au sein de ce réseau influe sur l’espérance de vie, jusqu’à nous renforcer, en nous rendant plus résistants à la douleur ou au stress.

3 - La médication culturelle et artistique

La muséothérapie (ou se réserver la visite d'un musée) une fois par mois abaisse pour les personnes âgées de 48 % le risque de dépression. Penser le musée comme moyen thérapeutique.

On a une recension de 3 000 études faites par l'OMS qui font qu'on parle d'un musée qui soigne

- Alexandre Jost

L’art quel qu'il soit peut soigner, soulager, contribuer à la guérison. Comme l’approche philosophique de l’art-sublimé : l’appréciation du beau d'une œuvre d'art. On parle d'art-médicament.

4 - Maintenir une activité physique (en se faisant plaisir)

Rompre avec la sédentarité. L’activité physique et sportive est nécessaire pour le bien-être, améliore la qualité de vie, a des effets cardiométaboliques, et renforce le système immunitaire, avec des effets antidépresseurs et de prévention de certains cancers (c'est de 18 à 27 % de risque en moins pour le cancer du foie).

Marcher 30 minutes par jour réduit le risque d’infarctus de 19 %

Cinq minutes de marche, déjà, ça fait énormément de bien pour la santé

Se rendre au travail à vélo réduit de 52 % le risque de mourir d’une maladie cardiaque…

5 - Adapter son régime alimentaire

Le rapport estime qu’un Français sur deux est en surpoids et un tiers des Français vivent avec une maladie chronique. Il suggère de se réapproprier cette relation nutritive pour améliorer son capital santé.

Manger de la nourriture ultra-transformée réduit le temps d’espérance de vie en bonne santé et 400 g de fruits et légumes quotidiens réduisent de 22 % le risque de mortalité globale

- Alexandre Jost

Favoriser une alimentation moins transformée et biologique et suivre la règle des "3V" : Vrai, Végétal et Varié. Consacrer du temps à son alimentation, y prendre plaisir pour adapter l’alimentation à soi, à son corps et son fonctionnement pour ajuster les quantités aux besoins.

Adopter un régime plus méditerranéen, diminuer les apports carnés et augmenter sa consommation de légumes, va diminuer les risques cardio vasculaires

- Alice Guyon

6 - Avoir un animal de compagnie

La relation avec les animaux de compagnie contribue au bien-être et à la santé : elle réduit la tension artérielle, renforce le système immunitaire, sécrète des hormones du bien-être.

Les études suggèrent qu'on diminue le risque de mortalité de 24 % du fait d'avoir un animal de compagnie

- Alexandre Jost

7 - Rester au contact de la nature

La Nature est riche de bienfaits multidirectionnels opérant des soins physiques, un rééquilibrage émotionnel, une stimulation cognitive, une reconnexion sociale, et un enrichissement en sens et satisfaction de vie. La Nature procure des soins physiques de nature préventive et curative. Elle prévient d’un large éventail de pathologies. Les chercheurs constatent que vivre à proximité d’espaces verts réduit jusqu’à 12 % le risque de mortalité ou que planter 10 arbres par pâté de maison recule de 7 ans la survenue des accidents de santé. Aussi, marcher pieds nus et enlacer un arbre apporte plus de bienfaits que ce que cela laisse à penser.

La Nature améliore la régulation émotionnelle et favorise l’équilibre affectif, réduisant les taux de stress, de ruminations ou de risques de dépression. 90 secondes d’exposition à une image de nature suffisent à se sentir « plus à l’aise » et « détendu ». Elle renforce l’estime de soi et favorise la résilience, nos capacités de concentration et d’attention ainsi que la créativité et la positivité.

Prendre soin de soi en prenant soin de la santé de la planète. Alice Guyon rappelle aussi "que si on ne respecte pas les écosystèmes et la biodiversité, forcément, comme on est tous interdépendants, cela va avoir des répercussions terribles sur l'humanité. Respecter l'environnement, c'est aussi se respecter et améliorer notre santé. On devient écoresponsable".

8 - Entretenir sa sexualité et/ou ses plaisirs intimes

AJ : "La pratique sexuelle influence positivement la santé physique, mentale et même l’espérance de vie.

Un rapport sexuel par jour ouvré diminuerait le risque d'un cancer de la prostate chez les hommes

Santé publique Ottawa recommandait aux citoyens de se masturber une fois par jour de telle sorte à y maintenir une activité sexuelle même onanique et pour en retirer les bienfaits. C'est environ 25 calories par minute d'exercice la vie sexuelle. C'est surtout surtout de la tendresse, de l'intimité. Donc, un substrat pur d'ocytocine et d'amour. C'est une socialisation. La pratique sexuelle fait partie d'un univers beaucoup plus large".

Aller plus loin

🎧 REECOUTER - Grand bien vous fasse : Comment appliquer la santé préventive au quotidien ?