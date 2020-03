Chaque semaine, Eva Bester sonde l’âme de ses invités avec une question récurrente… "Quels sont vos remèdes à la mélancolie ?" Plus que jamais faisons circuler nos coups de cœur... et tout ce qui nous met en joie...

Chaque semaine les invités d'Eva Bester égrènent une dizaine de "remèdes" pour chasser le blues ou se sentir plus heureux... en voici quelques-uns.

Les plus noirs crépuscules sont toujours vaincus par les aurores.

Frappée elle aussi par le confinement, la productrice a invité les auditeurs à partager leurs remèdes à l’angoisse sur son compte twitter :

Quelques-uns des remèdes proposés :

Contempler le ciel la nuit et la ronde de mille milliards de mondes. Dans les semaines à venir, le ciel nocturne va devenir de plus en plus pur...

Jeter un œil attentif sur ses plantes vertes et voir pousser une nouvelle feuille...