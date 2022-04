Les yeux et la vision, il faut en prendre soin à tout âge. N’attendez plus votre rendez-vous chez l’ophtalmologue qui arrive dans bien trop longtemps : commencez dès maintenant à prendre soin, au quotidien, de la prunelle de vos yeux.

Cinq astuces pour préserver sa vue © Getty / Aleksandr Zubkov

L’ophtalmologue Damien Gatinel et la neuropsychologue Sylvie Chokron dévoilent, au micro d'Ali Rebeihi, cinq astuces pour prendre soin de ses yeux sur le long terme.

Penser à l'hydratation

On ne cesse de vous le dire, mais l’hydratation, c’est important. Damien Gatinel explique que pour les yeux, on peut les hydrater de différentes manières.

Tout d’abord, vous pouvez utiliser régulièrement du sérum physiologique. Selon le professionnel, cela va avoir un effet hydratant et nettoyant local.

Ensuite, il insiste sur le fait de cligner des yeux. "Il faut essayer de cligner plus souvent des yeux, quitte à se forcer. Cela entraîne une petite sécrétion lacrymale, ce qui étale les larmes sur l'œil".

Enfin, il conseille aussi de bien boire, car cela peut prévenir un dessèchement de l'humeur vitrée ou de l'œil en général. Boire souvent peut permettre d'éviter certaines gênes comme l'apparition de corps flottant dans la vision.

Prendre soin de ses yeux

Comme le reste du corps, les yeux nécessitent un certain entretien, des soins, une hygiène. Même si on n’y pense pas forcément, il ne faut pas les délaisser.

Les deux spécialistes sont unanimes : il faut arrêter de se frotter les yeux. Pour Damien Gatinel, le geste peut causer des lésions problématiques. "Lorsque les patients frottent trop vigoureusement leurs yeux, on peut observer des déformations de la cornée à tous les stades qui peuvent dans certains cas, aboutir à des pathologies comme le kératocône". D'autant que nos mains ne sont pas forcément propres... "Le geste de frottage est déjà nocif en soi, mais il ne faut pas oublier qu'on a souvent des choses, des produits sur les mains, ce qui vient ajouter un risque supplémentaire d'inflammation au niveau de la cornée" précise Sylvie Chokron.

En revanche, il est conseillé en cas de gêne d'utiliser du sérum physiologique, ce qui hydrate et nettoie selon les deux invités.

Si frotter ses yeux est fortement déconseillé, le massage des paupières (mais pas des yeux) est un geste qui peut être utile. Notamment, il est préconisé pour éviter les chalazions, ces inflammations de la paupière qui peuvent devenir récurrentes chez certains. Damien Gatinel décrit comment procéder : "Il faut presser sa paupière sur elle-même, mais ne pas la frotter contre l'œil. Le mieux c'est de faire une démonstration directement devant le patient".

Dormir dans une bonne position

Dans la même optique que frotter ses yeux, avoir une mauvaise position de sommeil peut dégrader votre métabolisme optique. C’est ce qu’explique Damien Gatinel. "Nombre de patients dorment sur le côté ou sur le ventre, ce qui est plutôt déconseillé. Quand on dort sur le ventre, on est obligé de positionner sa tête d'un côté ou de l'autre et on va appuyer sur son œil, ce qui n'est pas bon. Cela risque de faire augmenter la pression de votre œil". Sylvie Chokron renchérit : "Dans la literie, on a des acariens, des germes, des irritants, des produits dérivés, des lessives et des adoucissants qui vont tout simplement venir au contact de la surface oculaire, provoquer une démangeaison, un frottement. Ce frottement va contaminer continuellement l'œil au cours de la journée, engendrer un cercle vicieux."

En conclusion, les deux préconisent de dormir sur le dos, ou bien si on veut garder sa position actuelle, il faut éviter d'appuyer son œil dans l'oreiller ou sur sa main.

Sortir s'aérer

Pour diminuer les risques de fatigue oculaire ou encore d’aggravation de myopie, Sylvie Chokron et Damien Gatinel nous conseillent d’adopter quelques habitudes au quotidien.

Les invités tiennent à rétablir la vérité au sujet de la lumière bleue. Selon eux, on pense souvent que notre vue est menacée par notre exposition aux écrans et à la lumière bleue. Pour faire court, Damien Gatinel affirme que même si l’on a cru pendant longtemps que la lumière bleue des écrans était néfaste pour notre vue, c’est un fait qui n’est pas prouvé cliniquement. Selon l’ophtalmologue, il n’y a pas de consensus sur la question. Selon lui :

Les écrans, c'est plus un problème de mode de vie que d'hygiène visuelle.

Plus que ça, c’est surtout le mode de vie attaché à l’augmentation du temps d’écran : ne pas aller à l’extérieur, être trop près de l’écran, etc. Sylvie Chokron : "L'écran sollicite beaucoup la vision. Donc, de près, les gens ne sont pas toujours à bonne distance et ne clignent pas suffisamment des yeux. Les gens qui travaillent sur écran sont passifs et ne font pas de sport par définition. Tous ces facteurs cumulés sont responsables, peuvent être à la fin, d'une atteinte visuelle plus ou moins directe. Mais ce n'est pas forcément la lumière bleue des écrans".

Voici donc quelques conseils que préconisent les deux spécialistes

Il est important d'être en contact régulier avec l'air extérieur et la lumière naturelle. Sylvie Chokron : "On sait que les activités à l'extérieur sont non seulement des activités dans l'air ambiant extérieur qui protège l'œil. Mais aussi, les activités que nous faisons dehors (jouer, faire du sport, contempler le paysage, etc.) utilisent notre vision de loin. Ce n'est pas du tout la même utilisation de notre œil que la vision en convergence de près, à l'intérieur ou encore sur un écran".

Pour les personnes qui sont souvent sur les écrans, il faut varier régulièrement entre vision de près et vision de loin. Sylvie Chokron : "L'écran lui, sollicite beaucoup la vision et les gens ne clignent pas suffisamment des yeux et ne sont pas toujours à bonne distance, ils sont trop près. Le mieux, lorsque l'on travaille longtemps devant un écran, est de soulager toutes les vingt minutes le regard en éloignant les yeux de l'écran. Cela permet de regarder au loin et de soulager son accommodation".

Bien manger

Et oui, la vue s’entretient aussi dans l’assiette. Les deux professionnels de santé préconisent une alimentation de type méditerranéenne, ainsi qu’une alimentation équilibrée. Notamment il faut faire attention à consommer suffisamment de zinc, de lutéine et les oméga 3.

Damien Gatinel énumère une courte liste d’aliments intéressant pour le métabolisme oculaire :

Les poissons gras comme le saumon

le broccoli

les caroténoïdes (fruits et légumes orangés)

les légumes feuilles

Aller plus loin

