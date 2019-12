C'est la question posée par Clara et Chloé, dans "Les P'tits bateaux". On les surnomme "prouts", "flatulences ou "gaz intestinaux". Le médecin cardiologue et nutritionniste Frédéric Saldmann explique que tout part de l'alimentation et qu'à défaut de sentir bon, les pets sont synonymes de bonne santé !

D'où viennent les prouts et l'odeur qui s'ensuit ? © Getty / benimage

La réponse du médecin Frédéric Saldmann

Quand péter est bon pour la santé

FS : « Quand un prout ne sent pas bon, c'est plutôt un signe de bonne santé puisque ces gaz ont plutôt un effet protecteur. D'ailleurs, ils sont souvent issus d'aliments comme les crucifères (chou, brocoli etc...)

Bien qu'ils soient générateurs de gaz, "les aliments flatulence" (lentilles, haricots secs, petits pois...) restent très bon pour la santé ! Il ne faut pas s'en priver car ils contiennent plein de fibres !

Quelques conseils pour contrôler sa flore intestinale

Il y a des moyens pour réduire la production de ces gaz. Par exemple, manger plus lentement la bouche fermée, prendre son temps va permettre de produire beaucoup moins de gaz. Il y a des aliments qu'on ne connaît pas très bien. Si vous prenez le légume choucroute, par exemple, ça contient ce qu'on appelle un prébiotique qui va permettre d'entretenir une bonne flore et de produire moins de gaz.

Il y a plein d'astuces dans la consommation d'aliments qui vont permettre d'avoir une flore plus équilibrée et de générer beaucoup moins de gaz intestinaux. On peut avoir un ventre plat en composant bien son assiette, dans la mesure où il y a plein d'aliments qui produisent beaucoup de gaz et d'autres, au contraire, qui on tendance à les diminuer.

Il faut savoir jouer astucieusement sur les deux pour avoir un ventre plat naturellement

En définitive, il s'agit bien d'un problème de cuisson de ces derniers. Il est évident que si on prend des haricots nature bien cuits, il y aura beaucoup moins de flatulences que s'ils sont pas suffisamment cuits.

Le point "pet"

On peut, simplement en appuyant sur des points anatomiques du corps, se libérer des gaz très facilement. Il y a un petit point au niveau du ventre qui, par simple pression, aide à dégager très rapidement tous ces gaz ».

