Voici une petite astuce philosophique qui pourrait vous aider à mieux combattre votre stress au quotidien. Une cool attitude qui mêle réflexion, patience et pratique quotidienne. Une voie d'éveil qui remonte à la nuit des temps. Explications avec la journaliste Flavia Mazelin Salvi au micro de "Grand bien vous fasse".

La philosophie zen : un guide "simple, rapide et efficace" pour combattre le stress au quotidien © Getty / aquaArts studio

Aux côtés d'Ali Rebeihi, la journaliste chez "Psychologie magazine", spécialisée en psychologie et développement personnel, vous explique les grands principes de cette philosophie zen au quotidien et pourquoi elle peut vous changer la vie en diminuant significativement votre stress chronique. Si vous avez déjà entendu parler de la méditation de pleine conscience (qui agit particulièrement sur les sensations) eh bien, mettez-là de côté elle aussi ! Car c'est encore autre chose dont il s'agit :

Flavia Mazelin : "Il faut bien avoir à l'idée que cet 'esprit zen', ce n'est pas la zénitude, ou le fait d'être cool, passif, impassible en toutes circonstances, vaguement indifférent aux affaires du monde et à ce qui nous arrive. Le zen, c'est vraiment à l'opposé.

Se poser régulièrement pour clarifier son esprit sans remise en question

L'essence de la philosophie, c'est se confronter à la réalité du quotidien sans se projeter, sans systématiquement établir de comparaisons, sans ruminer le passé. Mais se ressentir pleinement, au présent, sans élucubrations, sans interpréter le réel.

Dans une situation donnée - car elles changent continuellement - le zen consiste simplement à être, se ressentir, s'asseoir, prendre un peu de temps pour faire le point avec soi-même, ses perceptions spontanées, mais sans les commenter. Simplement ressentir le réel, l'instantané sans le juger ni le censurer.

Il y a des tourments au moment présent, on les constate, en restant assis face à soi-même et ses pensées.

Et on peut constater, avec de la pratique, que les trois-quarts des situations se déconstruisent, vis-à-vis des idées que l'on se fait, de nos projections, de nos commentaires".

Faire du mieux que vous pouvez dans l'instant, sans but précis

FM : "Il n'y a pas de performance d'évaluation extérieure puisque l'un des maîtres mots de la philosophie tient dans cette expression qui dit "faire les choses ou s'asseoir simplement, sans but ni esprit de profit". Je ne fais pas quelque chose pour être évalué, jugé ou pour atteindre tel résultat. Je fais au mieux de ce que je peux faire ici et maintenant. On fait du mieux qu'on peut en fonction de chaque situation".

On se concentre vraiment sur ce qu'il y a à faire dans l'immédiat et on repart aussitôt.

Pour résumer

Prendre 20 minutes par jour,

S'assoir avec le menton légèrement entré, le dos droit, les yeux mi-clos,

Laisser tout passer, toutes ses pensées, ses émotions, on relâche tout et on repart comme si de rien n'était.

Ayez en tête l'image de dépôts en train de tomber au fond d'un verre : vous voyez l'eau se clarifier progressivement. C'est pareil avec l'esprit. Il se clarifie.

Une hygiène de vie zen

FM : "Naturellement, l'alimentation zen est extrêmement sobre et frugale. Elle consiste en une sorte de brouet de riz aux petits légumes qui mijotent, dont on prend plusieurs bols dans la journée. Sans oublier l'activité physique vécue comme naturelle et simple".

