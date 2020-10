La revue des petites et des grandes choses de la vie ! Sa première édition s'intéresse à nos émotions. Que faut-il en faire ? Amies ou ennemies ? Faut-il mettre à distance ce que l’on ressent ?

Voici une revue qui va permettre de faire le tour de la question à la manière de Grand bien vous fasse, au plus près de nos préoccupations et des sujets très concrets. Dossiers, Interviews, éclairages... Cette revue inédite propose un temps de lecture pour réfléchir, s’ouvrir et se divertir avec des articles richement illustrés, des zooms pour approfondir une question posée, des interviews et une plongée dans les couleurs des émotions à travers un portfolio. Ali Rebeihi donne la parole à des experts et place le débat autour du bien vivre ensemble.

Il propose ainsi un véritable parcours autour d’un thème central et tente de répondre aux interrogations qu’il soulève, le tout sur un ton bienveillant

Dans ce premier numéro, retrouvez notamment Christophe André, Boris Cyrulnik, Georges Vigarello, Michel Pastoureau... 144 pages autour de thématiques réelles pour aborder les grandes et les petites questions du quotidien.

