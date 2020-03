Au micro d'Ali Rebeihi, dans l'émission "Grand Bien vous Fasse", le psychothérapeute et chroniqueur sur France Inter, Christophe André, vous propose une petite séance de méditation de trois minutes à réaliser chez vous, où que vous soyez, pour observer votre expérience à l'instant présent.

La séance de méditation de Christophe André en temps de confinement © Getty / ArtMarie

Voici une petite séance d'initiation en trois minutes délivrée par Christophe André à réaliser ensemble, en couple, en famille, avec vos enfants. Une occasion de vous expliquer ce qu'est la méditation de pleine conscience et en quoi elle peut être une ressource pour beaucoup d'entre nous :

"Méditons ensemble" en l'espace de trois minutes

CHRISTOPHE ANDRÉ : "On commence son exercice de méditation en ajustant sa posture : chercher à comprendre comment on installe son corps ;

Restez-là où vous êtes : vous êtes probablement assis, dos droit, les pieds à plat, au sol, les yeux fermés et la posture psychologique, c'est très important ;

On n'a rien à obtenir, on n'a aucun but à atteindre, il s'agit juste d'observer, de ressentir ce qui se passe en vous à cet instant : ressentir votre respiration, votre corps est en train de respirer, il fait ça très, très bien, laissez le simplement respirer, laissez-le faire exactement comme il a l'habitude de faire, contentez-vous d'observer le passage de l'air dans votre nez, dans votre gorge ;

À l'inspiration et à l'expiration, contentez-vous d'observer comment votre ventre et votre poitrine s'élèvent et s'abaissent et comment tout votre corps, tranquillement, respire à cet instant : à cet instant il n'y a rien d'autre à faire, il n'y a rien à réussir, juste de ressentir le souffle qui, tranquillement, va et vient dans votre nez, votre gorge et tout votre corps ;

Écoutez tous les bruits : les bruits de la pièce, les bruits de l'extérieur ;

Observez que des pensées arrivent à votre esprit : on les laisse rester là si elles veulent rester, on les laisse partir si elles veulent partir. On n'a rien d'autre à faire qu'observer tout ça, observer notre respiration, observer nos pensées qui vont et viennent, écouter ce qui se passe autour de nous ;

On reste là, tranquille, rien d'autre à faire que de se sentir en vie maintenant à cet endroit, et c'est ça qui est merveilleux dans la méditation :

Ça va nous faire un bien fou, simplement se poser sans aucun objectif, simplement de temps en temps dans la journée s'arrêter de courir, de ressasser, de ruminer, simplement rester là et se sentir vivant

Alors, tranquillement, je vous propose d'ouvrir les yeux, de prendre une grande inspiration, de sourire, de vous dire que ça serait bien de faire cela de temps en temps dans la journée pour voir ce qui se passe à cet instant lorsqu'on s'arrête : tout simplement partir à la découverte de son esprit, qu'est-ce qui se passe dans notre tête et dans notre corps ?"

La méditation de pleine conscience, c'est quoi ?

Le chroniqueur et psychiatre explique que "la méditation de pleine conscience a été une petite révolution dans le monde de la psychologie, puisque c'est une forme de méditation laïque. En effet, auparavant, la méditation se pratiquait dans des cadres religieux, spirituels, des monastères, etc.

Aujourd'hui, on peut faire ça dans sa cuisine, dans son bureau, sur un banc, n'importe où

C'est une forme de méditation que nous avons pu de ce fait utilisé dans le monde de la santé, dans le monde de l'éducation et partout et qui consiste simplement à observer son expérience ici et maintenant dans l'instant présent".

