Dans l'émission "Les P'tits bateaux", la psychologue et philosophe des sciences Vinciane Despret répondait à la question de Jules, qui se demandait pourquoi les chats étaient devenus des animaux de compagnie ? Une réponse cocasse qui parlera à toutes celles et ceux qui adorent les chats !

La philosophe Vinciane Despret : "Les chats ne sont pas chez vous, mais c'est vous qui êtes chez eux © Getty / Michael Blann

Le chat consent à devenir votre animal de compagnie

Contrairement au chien, qui se serait progressivement rapproché de l'homme en cultivant avec lui une réelle proximité sociale et culturelle après s'être définitivement affranchi du rôle utilitariste auquel il était assigné jusqu'au XIXe siècle, le chat, lui, se serait rapproché de l'homme grâce à sa propre volonté (non mais !), parce que lui seul l'a décidé : "Les chats sont devenus des animaux de compagnie parce qu'ils en avaient envie. Allez-y, essayez de faire faire quelque chose à un chat qu'il ne voudrait pas faire, vous n'y arriverez jamais !

Si les chats sont devenus des animaux de compagnie, c'est parce qu'ils le voulaient

Ce qui ne sera peut-être pas le cas des chiens, des chevaux, des moutons, des vaches… mais pour les chats, j'en suis persuadée !"

Quand les chats et l'indépendance ne font qu'un !

La philosophe évoque les travaux d'une de ses consœurs aujourd'hui disparue, Vicki Hearne : à la toute fin du XXe siècle, celle-ci avait déjà écrit sur les études éthologiques menées sur les chats à l'époque, visant à mesurer leur intelligence, et vérifier s'ils étaient vraiment aussi intelligents qu'ils en avaient l'air : "Ces expérimentateurs, qui avaient beaucoup travaillé avec des animaux, conseillaient aux jeunes éthologues de ne jamais travailler avec des chats ou de chercher à leur demander la moindre chose, à moins de semer le désordre pour faire comprendre de manière très maline que ça ne leur plaît pas du tout. Au bout d'un moment, ils vont complètement arrêter et préfèreront se laisser mourir de faim plutôt que de continuer à faire ce que vous leur demandez.

On pourrait se dire qu'ils sont rebelles, eh bien, pas du tout ! Simplement, les chats sont ce qu'ils sont pour eux-mêmes !

Si faire plaisir aux êtres humains est une des choses les plus importantes au monde, ils ne veulent pas être obligés de faire plaisir sinon c'est un cadeau forcé. Les chats sont tellement conscients que faire plaisir est une chose importante que si, à un moment donné, ils comprennent qu'ils doivent répondre dans la petite expérience qu'ils se voient obligés de faire, eh bien ils arrêtent spontanément quand bien même ils en auront donné l'illusion pendant quelques instants pour vous faire plaisir.

Les chats ont toujours leurs idées bien à eux et on ne peut jamais les contraindre. Les Anglais ont l'habitude de dire que les chats sont toujours du mauvais côté de la porte : ils demandent pour sortir, vous le sortez, deux minutes après ils miaulent pour rentrer !

On a toujours tendance à dire que les chats ne sont pas chez vous mais que c'est vous qui êtes chez eux !

Les chats se suffisent à eux-mêmes

La philosophe conclut par une petite théorie amusante selon laquelle les chats respirent tellement la confiance, l'indépendance et la fierté de n'agir que pour eux-mêmes, qu'elle se demande si au final, ce ne serait pas nous qui serions de trop lorsque nous partageons leur espace de vie : "Les chats ont peut-être longtemps eu le sentiment - et c'est pour cela qu'ils sont restés - qu'on s'était installé chez eux, et qu'ils ont longtemps songé à attendre que les humains partent. Qu'ils se soient peut-être dit un jour qu'ils se débarrasseraient de "ces fichus humains qui sont chez nous".

Mais aussi, peut-être qu'un jour, ils ont compris qu'ils recevaient de l'amour, qu'ils recevaient du lait, qu'ils avaient parfois une petite souris à chasser, qu'ils pouvaient s'occuper de retenir le bébé au chaud ou de lui tenir compagnie et qu'ils ont fini par s'habituer à nous et sont définitivement restés".

Aller plus loin

