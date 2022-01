Remontées acides, colopathie fonctionnelle, constipation, troubles du foie, vices des repas trop lourds… Prendre soin de son système digestif (et prévenir le plus possible les troubles associés), cela passe inévitablement par une reconfiguration de ses habitudes alimentaires. Explications dans "Grand bien vous fasse".

Quelques conseils en matière de diététique pour traiter plus efficacement vos troubles digestifs © Getty / manusapon kasosod

Les gastro-entérologues hépatologues Philippe Godeberge et Gabriel Perlemuter, ainsi que la diététicienne-phytothérapeute Caroline Gayet étaient au micro d'Ali Rebeihi. Pour prendre soin de son système digestif et éviter que les troubles ne s'aggravent, les trois spécialistes rappellent combien il est indispensable de reprendre en main son mode de vie alimentaire et privilégier les règles hygiéno-diététiques.

Face aux reflux gastro œsophagien (remontées acides)

La régulation de notre estomac va se retrouver ralentie si on adopte une alimentation quantitativement trop importante, ce qui favorise en grande partie ces reflux : "C'est un phénomène qui provoque l'effet d'une remontée d'une brûlure, de régurgitations alimentaires acides qui partent du creux de l'estomac et remontent dans le thorax" explique Philippe Godeberge.

Ces symptômes vont être atténués en consommant moins acide, en régulant notre liquide acidique via des règles d'hygièno-diététique.

Ces règles d'hygiène vont soulager votre sphincter intérieur de l’œsophage (cet anneau musculaire chargé d'empêcher cette remontée de liquide mais qui peut insidieusement se retrouver ralenti par la masse graisseuse, le sucre, le café, le tabac, l'alcool… qui viennent occasionner ces reflux).

Une eaux minérale gazeuse peut aider. Plutôt que de prescrire un anti acide pour tamponner l'acidité, le docteur Perlemuter conseille "de boire un peu d'une eau avec un Ph élevé ou bien mettre du bicarbonate de soude dans du jus de citron".

Quelques plantes pour soulager ces reflux dans le cadre d'une santé plus intégrative. Caroline Gayet conseille "trois plantes de tisane qu'il est bon d'associer ensemble. Chacune va améliorer la vidange gastrique :

La racine de réglisse

La racine de guimauve

La camomille matricaire

En bonus : de l'algue lithothamme, qui est alcalinisante ; des gouttes de bourgeons de figuier (pour les personnes sujettes au stress et à l'anxiété)".

Pour éviter les ballonnements, exclure les repas lourds et manger doucement

Biologiquement, la bonne régulation par l'estomac de ce que nous avons ingéré ne peut se faire que petit à petit. Un pic de glycémie important va rester longtemps dans l'estomac, provoquer des ballonnements et nuire à notre métabolisme : "Le petit intestin va avoir du mal à absorber et dégrader le gras" exeplique Philippe Godeberge.

Puis, surtout, il est essentiel de bien mâcher pour éviter la digestion difficile : "Vous allez faciliter le travail de l'estomac" note Gabriel Perlemuter. "Les aliments resteront moins longtemps dans l'estomac. L'acidité agira plus rapidement. Vous allez diminuer le sentiment de reflux gastro œsophagien".

La bonne digestion débute dans la bouche avec une dégradation préalable des aliments au moment du repas

Quelles plantes après un repas lourd. Caroline Gayet conseille de favoriser "les plantes amères, qui vont augmenter la production de tous les sucs digestifs :

La racine de gentiane, à raison de 30 gouttes dans un petit fond d'eau, l'équivalent de deux gorgées d'eau.

Les plantes antispasmodiques, comme la mélisse, qui a une action de détente digestive et qui va soulager un petit peu les spasmes.

La verveine".

Prendre soin de son foie

En effet, car le foie est cette grande usine naturelle qui va fabriquer, trier, épurer beaucoup de choses, nous permettre de digérer les graisses, de traiter nos déchets pour les rendre moins toxiques pour notre organisme. Tout ce qu'on ingère dans notre tube digestif passe par le foie pour filtrer ce qu'on consomme. Et donc, une nouvelle fois, le docteur Perlemuter estime que le traitement de première intention, ce sont les mesures hygiéno-diététiques :

GP : "L'aliment le plus toxique pour le foie, c'est l'alcool. Même à petite dose, pour peu que vous ayez d'autres facteurs de risque, comme un surpoids, il peut fragiliser votre foie.

Ensuite, tous les aliments trop riches en sucre, tous les féculents (pain, pâtes, riz, pommes de terre, jus de fruits, compote, yaourt aux fruits…) consommés en quantités trop importantes peuvent le fragiliser.

Préserver son foie, c'est prévenir toute accumulation éventuelle de graisse autour, pour peu que ces graisses soient toxiques, leur surcharge calorique pouvant aboutir à une cirrhose ou un cancer du foie.

Caroline Gayet recommande la prise de plantes hépato-protectrices qui peuvent aider :

Le chardon-Marie

Le desmodium

Le bourgeon de seigle

Face aux troubles fonctionnels intestinaux

Si l'anxiété et le stress chroniques, souvent liés à des traumatismes passés, ont une incidence prouvée quant aux maux provoqués par les colopathies fonctionnelles, le changement alimentaire est encore le moyen le plus efficace pour aller mieux. "Certains aliments mal digérés peuvent aboutir à la production de gaz, de fermentation, d'un inconfort digestif" explique Gabriel Perlemuter, "c'est pourquoi Il faut éviter ces aliments qui fermentent pour aider notre fonctionnement digestif.

Dans les laitages, éviter le lactose

Éviter certains légumes comme les brocolis, choux, aubergines, légumes secs, haricots blancs, rouges, noirs, pois chiches…) et privilégier plutôt les épinards, les haricots verts…

Éviter les fruits riches en pectine et en inuline. Vous éviterez plutôt la grenade, la pomme et préférerez plutôt des raisins, des bananes, des fruits rouges".

Aller plus loin

🎧 REECOUTER - Grand bien vous fasse : comment prendre soin de son ventre ?