Une émission à suspens et poignante, une musique nostalgique, un discours éloquent, un film au dénouement tragique... Pourquoi pleure-t-on si facilement devant la télévision ou dans une salle de cinéma ? Que disent ces émotions de notre manière d’être ? C'est la question posée dans l'émission "L'été comme jamais".

Un couple pleurant devant la télé © AFP / MEGAN MALOY / IMAGE SOURCE

L’appareil lacrymale. C’est le nom de cet ensemble d’organes qui permet à nos yeux de sécréter des larmes. Que ce soit la victoire de notre sportif favoris ou la mort tragique d'un personnage de série, nous nous laissons facilement emporter par nos émotions derrière un écran. Pleurer de joie, de tristesse, de colère, de nostalgie, nous pleurons pour une diversité de raison. Parfois même lorsqu’il n’y en a pas vraiment.

Mais comment arrive-t-on à pleurer devant un écran ? C'est ce dont ont discuté Alexia Laroche-Joubert, productrice télévisuelle de Koh Lanta, Francis Métivier, philosophe et auteur de La joie des larmes et Catherine Aimelet-Perissol, psychothérapeute et thérapeute en logique émotionnelle avec Eva Roque dans l'émission "L'été comme jamais".

Les émotions au service de l'écran

Certains seront émus par le jeu d'un acteur qui parvient à transmettre des émotions aux spectateurs, d'autres seront plus réceptifs à un personnage de téléréalité auquel on peut s'identifier.

Pour le philosophe et auteur Francis Métivier, c'est le cinéma qui permet l’identification, et non pas les émissions de téléréalité : "Pour pleurer devant la télévision, il faudrait avoir une vie similaire à ce que l’on voit. Dans le cinéma ou la musique, c’est quelque chose de plus universel, de plus général qui fait que l’on pleure facilement. On sait moins pour quelle raison on pleure, mais c’est aussi parce que l’expression d’une douleur universelle crée un phénomène d’identification”.

Un point de vue que ne partage par Alexia Laroche Joubert, pour qui, au contraire, la télévision autorise à pleurer et "désacralise la larme".

La force de la télévision, c'est que d'un seul coup, elle a levé la honte. Elle a permis aux gens de se dire qu'on pouvait pleurer avec des exemples auxquels on adhère.

"La télévision, c’est le principe même du réel. On est face à des gens qui ont de vraies expressions et de vrais sentiments. Il est plus simple de s’identifier à eux qu’à des comédiens qui ne pleurent pas vraiment et interprètent un rôle”.

Un débat que tranche Catherine Aimelet-Perissol : “Le cerveau ne fait pas du tout la différence entre les deux. Il reçoit l'information mais est incapable de distinguer le vrai du faux. Cela passe directement par quelque chose de beaucoup plus intime, de plus mémorielle, d'une forme de sensibilité, que ce soit au cinéma ou dans le cadre plus privé de la télévision.

À travers les larmes, on dit quelque chose que très souvent, on ne saurait pas dire avec des mots”.

"Les émotions ne s'opposent pas"

Catherine Aimelet-Perissol : "Une émotion a toujours une bonne raison d'apparaître qui n'est pas forcément liée à ce qui se passe, à ce que nous voyons ou entendons. Mais il y a toujours une bonne raison intime : on perçoit une résonance à l'intérieur de soi, de sa mémoire, de son histoire, de sa sensibilité. Mais les pleurs et les émotions ne s'opposent pas.

En revanche, Francis Métivier soutient que chaque situation invite à une manière différente de ressentir les émotions : “On s’autorise à pleurer de différentes manières. Il y a une manière pudique et décente de pleurer, mais qui ne change rien à la sincérité des émotions”.

