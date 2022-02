En 2019, l'OMS classait la migraine dans les trois pathologies les plus invalidantes - notamment chez les femmes, pour qui elle serait deux fois plus fréquente. Leur cerveau serait plus sensible à leurs variations hormonales. Parallèlement, un antécédent sexiste dans le rapport à la douleur pose question.

C'est ce que déclaraient les neurologues Carole Séréni, Virginie Corand et la présidente de l’association "La Voix des Migraineux" Sabine Debremaeker au micro de "Grand bien vous fasse". Si elles confirment que les crises de migraines sont favorisées par les changements hormonaux produits par le cycle menstruel sur le cerveau, elles interrogent aussi une potentielle surreprésentation des femmes, qui ne serait pas sans liens avec un certain sexisme historique dans la manière de considérer la douleur en général.

L'effet des variations hormonales

C'est l'une des principales raisons que l'on peut avancer aujourd'hui, d'après les deux neurologues :

Carole Séréni : "Le cycle menstruel est une des grandes causes de déclenchement des migraines même si ce n'est sans doute pas la seule raison valable.

Il y a aussi une différence entre les hommes et les femmes dans la sensation de la douleur. Les femmes réagiraient davantage aux informations douloureuses envoyées vers le cerveau par un mécanisme neuronal spécifique. Il est important de rappeler que, en dépit des migraines, le cycle menstruel est tout à fait normal et les femmes qui souffrent de migraine sont aussi fertiles que celles qui n'y sont pas sujettes.

Mais les œstrogènes agissent dans le cerveau comme un modulateur et donc les variations vont réagir avec lui

Les migraines apparaissent à la puberté

Virginie Corand : "La migraine peut apparaître chez les femmes à partir de la puberté. Il y a un lien avec la période des règles, qui est souvent une période où vont se déclencher des crises. Il y a même certaines femmes victimes de crises seulement au moment de leurs règles.

Pendant la grossesse, comment ça se passe ?

Si 90 % des cas constatent une période d'amélioration, chez 10 à 20 % des migraineuses, les crises vont persister et vont devoir être prises en charge.

Au moment de la ménopause ?

Si, le plus souvent après la ménopause, certaines constatent une amélioration de la maladie migraineuse, la période de la péri-ménopause, autour de la ménopause, peut être une période d'aggravation des crises".

Tout au long de la vie d'une femme, on constate des liens importants entre les périodes de fluctuations hormonales et des variations de sévérité de la maladie migraineuse.

Un antécédent sexiste qui surreprésente les migraineuses ?

C'est une des raisons probables pour lesquelles la migraine serait encore très mal comprise… Car liée à un héritage médical où de nombreux maux de santé ne concernaient "forcément" que les femmes.

"Une maladie de bonne-femme…"

Carole Séréni : "Pendant très longtemps, personne n'a pris la migraine au sérieux parce que considérée, jusqu'au XIXe siècle, comme "une maladie de bonne femme". Il y a quand même beaucoup de misogynie là-dedans… Avec des idées reçues qui restent très ancrées depuis le XIXe siècle.

En réalité, totalement déconsidérées dans leurs maux, les migraineuses souffraient terriblement et étaient handicapées au quotidien

Alors qu'aujourd'hui, le constat d'une réelle incidence liée aux hormones sexuelles est constatée, la crise de la migraine chez les femmes a toujours été immédiatement associée à des problèmes de sexe. On considérait que les migraineuses étaient forcément moins intéressées par le sexe et utilisaient ce moyen pour "échapper au devoir conjugal…"

Les stigmates hommes/femmes persistent aujourd'hui

Le nombre d'hommes migraineux est probablement sous-estimé

Sabine Debremaeker : "Beaucoup d'hommes me disent aujourd'hui ne pas oser parler de leurs migraines. Certains n'ont pas consulté, n'ont pas l'intention de le faire et n'en parlent pas au travail de peur de perdre leur emploi. Certains sont soumis au stigmates sociaux encore prégnants, au sein de leur famille, selon lesquels un homme doit être viril et ne ressentir aucune douleur".

