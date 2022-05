C'est sans doute le plus grand anti-inflammatoire naturel dont vous puissiez bénéficier, et il est à portée de main : se promener dans un parc, s'immerger dans une forêt, s'y balader régulièrement offre une médication naturelle précieuse pour la santé. Découvrez quels sont ces effets bénéfiques.

Pourquoi le contact avec la nature est-il notre meilleur médicament ? © Getty / Erik Isakson

Dans son livre, le chercheur en neuroscience et directeur de recherche à l’INSERM Michel Le Van Quyen démontre comment le simple fait de se connecter à la nature présente des effets extraordinaires sur notre santé globale et surtout mentale. Au micro d'Ali Rebeihi, il a énuméré, avec Christophe André, quelques-unes des principales raisons qui font que la proximité avec la nature fait du bien à votre santé, et comment les bienfaits qu'elle procure peuvent renforcer naturellement nos mécanismes biologiques et cognitifs. Il suffit même de se rappeler combien celles et ceux qui n'avaient pas la possibilité d'avoir accès à la nature, durant le confinement, ont terriblement souffert psychologiquement.

On oublie souvent que la nature est le terreau, la principale source de bien-être qui influence notre vie au quotidien, au point d'être plus que jamais une variable essentielle de la définition même de notre bien-être moderne, car selon Christophe André, "aujourd'hui, les réalités de nos sociétés font qu'on a de plus en plus tendance à définir le bien-être comme un lien harmonieux à soi et à son environnement".

C'est parce qu'on se sent satisfait de l'environnement dans lequel on vit, qu'on se sent bien dans son corps comme dans sa tête

On se sent bien à l'endroit où on vit, et souvent lorsqu'on est assis dans la nature, sous un arbre, sur l'herbe où les chances de ressentir du bien-être sont plus grandes, car comme le précise si bien Michel Le Van Quyen, un bain de nature "présente un tel effet sur la santé corporelle et mentale qu'elle est une source continuelle de joies. La nature nous ressource, suspend nos préoccupations, nos conflits intérieurs. Pensons que nous autres humains passons environ 50 % de notre temps à penser, à ruminer".

La nature a le don de nous reconnecter à elle, comme à nous-même, et à capter notre pleine attention.

Ainsi les marches en forêt, le fait de se reconnecter à l'environnement naturel permettent d'entretenir une meilleure hygiène de vie, et de régénérer nos fonctions cérébrales.

Rien qu'à travers la fenêtre, la nature nous fait du bien

De nombreux travaux scientifiques ont montré que bénéficier d'une vue verte depuis chez soi jouait énormément sur la santé physique, sur notre bien-être. Le neuroscientifique cite notamment l'étude publiée en 1984 par le chercheur et précurseur en la matière, Robert Ulric, dans la revue Science sous le titre de "Regarder par la fenêtre améliore notre récupération après une opération chirurgicale". Pour en avoir lui-même fait l'expérience, il a démontré que la simple vue d'un arbre ou d'un coin de nature, depuis la fenêtre de son chez-soi, ou de sa chambre d'hôpital, optimise la récupération, réduit le besoin d'antidouleurs durant une période de convalescence - ce qui n'est pas le cas pour des personnes qui en sont privés. L'effet de la nature est si puissant que, simplement, regarder par la fenêtre a un effet déjà sur votre bonne santé.

Le besoin de nature fait partie de notre constitution biologique

Ce besoin d'aller au contact de la nature dépasse une simple pratique culturelle que nous aurions appris à cultiver, car, au niveau de l'organisme, le neuroscientifique nous apprend que ce besoin des bienfaits de la nature a une explication évolutionniste. Nous disposons en quelque sorte d'une capacité innée à nous connecter avec la nature, avec le vivant : "Qu'on le veuille ou non, on a de la nature en nous et c'est un héritage biologique. Comme le prouve notre microbiote lui-même colonisé par des milliards de bactéries qui ne font qu'une avec la nature extérieure de nous-même.

La nature est un besoin fondamental, constitutif issu de nos racines biologiques

Lorsqu'on regarde nos cerveaux, nous autres hommes modernes, il est exactement semblable à celui que pouvait avoir un homme de Cro-Magnon qui a vécu dans la belle vallée de la Dordogne il y a 30 000 ans. Pour ce qui est de la construction de la vie de l'homme autour de la ville, cela ne représente vraiment que 200 années de vie environ depuis que l'on a connu la Révolution industrielle. Certes, il y a 50 % de la population mondiale qui vit dans les villes, mais ce phénomène récent n'effacera jamais l'ensemble de l'histoire de l'humanité qui, depuis 300 000 ans, a sans arrêt vécu aux côtés de la nature. C'est ainsi qu'elle influence notre bien-être, irrigue notre psychologie depuis les origines, même si aujourd'hui l'environnement urbain s'est imposé".

L'impact sur notre système nerveux et immunitaire

Si elle est une si grande source continuelle de bonheur, c'est parce que la forêt, la nature verte en général offre "une expérience plurisensorielle". Au-delà de la beauté du paysage, les odeurs, les atmosphères forestières pénètrent en nous et ciblent des zones très précises de notre corps. Michel Le Van Quyen explique comment ces bienfaits se traduisent biologiquement au sein de notre corps : "Ils agissent via certains composés organiques, des molécules émises dans l'air par les arbres pour se défendre contre les micro-organismes pathogènes et qui émettent une odeur citronnée qui agit elle-même directement sur notre système immunitaire. Ces molécules ont la capacité de venir tuer les cellules malades de notre corps en pénétrant dans nos globules blancs".

Après une bonne promenade en forêt, les bienfaits de la forêt agissent positivement sur votre système immunitaire pendant environ un mois !

Le contact avec la nature chasse le stress

Lors d'une balade en forêt, notre corps a le pouvoir de s'apaiser, de faire ralentir notre respiration, de rééquilibrer notre système cardiovasculaire, et, bien sûr, notre système immunitaire. La nature apaise surtout le stress chronique que nous avons tendance à intérioriser au quotidien et dont le premier à en faire les frais est notre corps… Le neuroscientifique nous apprend que, "à chaque fois que notre corps côtoie un environnement calme, agréable dans la nature, le système nerveux parasympathique s'active et permet de calmer les effets pervers générés dans le corps par stress (grand aggravateur de notre santé cardiaque, cérébrale et intestinale), en sécrétant des neurotransmetteurs associés à l'état de bien-être. Au contact de la nature, notre corps rééquilibre les perturbations immunologiques engendrées par le stress sur notre santé".

Ainsi si la relaxation en pleine nature ne guérit pas les maladies, elle offre un effet anti-inflammatoire non négligeable, qui permet à notre système nerveux de retrouver un équilibre naturel. Il ne vous manque plus qu'à répondre à l'appel de la forêt - ou de la nature quelle qu'elle soit !

🎧 RÉÉCOUTER - Grand bien vous fasse : Comment la nature fait du bien à notre cerveau ?

📖 LIRE - Michel Le Van Quyen : "Cerveau et nature – Pourquoi nous avons besoin de la beauté du monde" (éditions Flammarion, février 2022).