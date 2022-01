Si vous songez à faire une cure détox, une monodiète ou un jeûne ces prochaines semaines pour réguler votre alimentation, voici pourquoi il faut privilégier le court terme plus que le long terme. Explications avec Gabriel Perlemuter, Antoine Avignon, Patrick Serog et Thomas Uhl au micro d'Ali Rebeihi.

Pourquoi une cure détox courte vaut mieux qu'une cure longue ? © Getty / Westend61

S'il y a bien une résolution en début de chaque année qui a souvent du mal à se concrétiser, bien que la volonté soit au rendez-vous, c'est l'envie de rééquilibrer son alimentation après le passage des fêtes. Mais, trop vouloir contrôler son corps et lui imposer subitement et brutalement un rythme alimentaire inapproprié peut conduire paradoxalement à générer d'autres troubles.

Rééquilibrer votre régime alimentaire va certes permettre de diminuer vos toxines digestives mais à condition toutefois d'éviter d'adopter les schémas raccourcis d'une cure trop souvent improvisée et inefficace.

Une cure efficace se fait sur le court-terme

Patrick Serog : "Une cure va avoir plus d'impact et comporter moins de risques sur votre organisme quand elle sera réalisée sur une courte durée. Quand elle se prolonge, ça ne se finit jamais comme on l'aurait souhaité. À partir du moment où vous déséquilibrez votre alimentation, vous allez avoir tendance à trop vous restreindre, ce qui peut s'accompagner de troubles du comportement, qui eux-mêmes vont paradoxalement vous faire prendre davantage de poids en compensant autrement".

Ce n'est pas du tout une bonne idée de faire une cure à long terme, il y a un vrai risque

Thomas Uhl : "En effet, le risque avec les cures subites et longues est souvent de ricocher d'une extrême à une autre et de tomber dans le piège de l'effet rebond. On ne sait plus vraiment retrouver un bon équilibre après une période de déséquilibre alimentaire. Il faut permettre au corps de se restaurer progressivement au moyen de cures intermittentes".

Le jeûne, la détox (sur une durée de 5 à 7 jours) ; sauter des repas ; une monodiète sur 1 jour par semaine est suffisant pour se rééquilibrer convenablement

Les cures prolongées comportent le risque de continuer à prendre du poids…

Oui car le corps a quand même besoin d'un certain seuil énergétique et insidieusement, on sera obligé d'admettre certains écarts. Autrement dit, le corps compensera davantage et cherchera à stocker un maximum de matières grasses :

Dr Perlemuter : "L'organisme a une mémoire et au moment où cet effort va être relâché, "l'effet yo yo" (ou effet rebond) va se remettre en branle. Résultat : ces restrictions vont avoir un effet défavorable sur le métabolisme si la diète, quelle qu'elle soit, se fait trop brutalement et se prolonge sur le long terme".

