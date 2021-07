Quelques conseils pour lâcher prise et faire le plein d'énergie cet été !

Comment bien profiter de l'été et de ses vacances pour rompre psychologiquement avec son rythme habituel, se recentrer sur soi-même et reprendre du poil de la bête après cette année éprouvante ? Voici quelques conseils pour revitaliser votre esprit et votre corps !

Angèle Ferreux-Maeght chef cuisinière et traiteur française, Thomas Uhl, naturopathe, Adrian Chaboche, médecin spécialiste en approche globale et intégrative et en accompagnement des sportifs à Paris, Michel Lejoyeux, chef du Service de psychiatrie et d'addictologie à l'Hôpital Bichat à Paris étaient les invités de l'émission "Grand bien vous fasse". Voici les conseils qu'ils vous donnent au micro d'Ali Rebeihi en guise de pré-vacances !

Après plus d'un an de crise sanitaire, lâchez prise !

Michel Lejoyeux :

"Ne culpabilisez sous aucun prétexte et faites-vous plaisir !"

Ne rien faire et sans culpabiliser, c'est le principe numéro un, voire la condition sine qua non qui conditionnera la manière dont vous savourez vos vacances après plus d'un an de crise sanitaire. Michel Lejoyeux commence par rappeler combien cette dimension de l'imprévu est essentielle : "N'ayons pas une sorte de programme sanitairo-psychologique des vacances. Il faut faire de ces vacances-là un moment de liberté sans trop de pression et de prescriptions sociales et thérapeutiques.

Ne faisons pas des vacances un médicament qu'il faudrait puiser au maximum, pensez à ne pas trop les planifier

On a eu une année extraordinairement cadrée par les contraintes sanitaires. C'est vraiment le moment d'exercer pleinement sa liberté, y compris la liberté de faire des choses qu'on prépare habituellement pendant les vacances. Il est important de laisser son esprit vagabonder, de ne pas constamment se focaliser sur l'instant présent. Il faut laisser son esprit rêvasser et abandonner le plus possible tout dogmatisme. Car il est souvent difficile de lâcher prise, de ne rien faire, après avoir été conditionné tout autrement pendant cette année de crise sanitaire, où il fallait absolument être le plus réactif possible.

Il faut se libérer de la mauvaise fatigue accumulée par l'usure du travail, par la sollicitation toute particulière cette dernière année

Même si on ne part pas en vacances, l'été est la parfaite occasion de se définir une autre temporalité d'après Thomas Uhl : "c'est un vrai apprentissage, un acquis, une vraie invitation à lâcher prise et à sentir qu'on peut s'octroyer cette liberté fondamentale".

Quand repos et alimentation vont de paire

On peut aussi profiter de l'été pour rééquilibrer son alimentation, en ne faisant pas forcément un régime, mais en prenant plus en compte son assiette qui est une occasion de reposer aussi sa flore intestinale.

Angèle Ferreux-Maeght : "Prendre le temps dans l'alimentation, l'été, c'est aussi l'occasion d'aller rencontrer les producteurs, d'aller sur les marchés, d'aller visiter des fermes, d'aller chercher les œufs avec les enfants quand on peut et de cuisiner, de prendre le temps d'essayer de nouvelles choses".

On ne mange pas pareil quand on cuisine et quand on s'intéresse à son alimentation autrement

Thomas Uhl : "Une cure détox est un excellent moyen de retrouver cette envie de prendre soin de soi. Penser à son alimentation, c'est aussi se reposer autrement et cultiver le sens du partage. Ça peut être déjà un premier départ pour essayer de retrouver un gain de vitalité, cette capacité à écouter, sentir, d'avoir réellement envie de manger, et ne pas être dans l'obligation de prendre son repas à une heure définie, retrouver le sentiment de satiété, sentir aussi le moment où le corps n'a plus besoin de manger.

Éteignez votre réveil : optez pour le réveil naturel, les grasses mat, les siestes

Rien de mieux que l'été pour abandonner son réveil ! Angèle Ferreux-Maeght estime qu'il est important de redonner toute son importance à "la luminosité du soleil, qui est parfaitement équilibrée tant elle va vraiment couvrir nos besoins, de suivre nos hormones et surtout de supprimer la pression quotidienne du réveil sonnant de manière obsédante dans notre tête".

Dans ces conditions, le sommeil sera extrêmement réparateur tout au long de l'été. C'est pourquoi il ne faut pas hésiter à faire la sieste sans culpabiliser. Comme l'explique Adrian Chaboche, "physiologiquement, 20 minutes va vous apporter une recharge assez rapide, cela correspond à un stade du sommeil léger qui va nous permettre de vous sentir bien. Après, bien sûr, si on est épuisé et qu'on sent qu'on a besoin de plus, ne vous contraignez pas, il ne faut pas s'en priver".

Quant aux grasses matinées ? Le médecin souligne que l'important est d'avoir un bon sommeil de qualité, cultiver le plaisir de rester dans le lit, de regarder la lumière filtrer dans la pièce, de sentir son corps se réchauffer, de somnoler un petit peu, de respirer, de profiter aussi de la santé sexuelle au lit. Rester au lit c'est un tout !"

La marche, une panacée pour un été en forme

Optez pour les petites, moyennes ou grandes randonnées, rien de mieux pour lâcher prise, renouer avec le sens de la liberté et le sentiment de profiter enfin de vraies vacances !

Adrian Chaboche : "C'est le moyen le plus accessible de se faire du bien, où que l'on soit et qui va avoir toutes les vertus essentielles pour le corps et l'esprit.

Ce n'est pas la peine de marcher une heure. Dès cinq minutes de marche, on a un bien-être qui va s'installer

La marche va procurer une meilleure oxygénation dans tout notre corps, en particulier les muscles posturaux. Un exercice très agréable consiste à marcher pieds nus car il y a plein de points de réflexologie sous les pieds qui vont être stimulés et vont faire du bien à notre cerveau et vont nous plonger inconsciemment dans un état de méditation active".

Michel Lejoyeux estime que c'est vraiment un nouveau paradigme de la psychologie.

Six minutes de marche rapide, c'est 30 % de bien-être en plus !

(Re)nouer autant de liens que vous le souhaitez

Les vacances, c'est également le temps des liens sociaux, des rencontres. Après avoir été longuement privés pendant la crise sanitaire de tous ces liens, l'été est l'occasion de profiter comme jamais pour renouer et renforcer nos liens amicaux, amoureux, sexuels (?). Adrian Chaboche nous apprend même que "c'est au cours d'un voyage en Italie que Freud s'est rendu compte de l'importance de l'autre, la relation à l'autre, l'écoute de l'autre, la présence de l'autre dans la cure psychanalytique !"

