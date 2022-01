En France, ils sont près de 15 millions à ronronner dans nos foyers. Ce signe de tendresse dont on ne saurait se lasser est l'expression d'un bien-être mutuel que nous avons longtemps apprivoisé. Pourquoi le ronronnement des chats nous procure autant de plaisir et de bienfaits au quotidien ?

Ronronthérapie : pourquoi les chats nous rendent-ils si heureux ? © Getty / Konstantin Aksenov / EyeEm

Le ronronnement des chats exprime avant tout un mode d'attachement beaucoup plus profond et historique qu'on ne le pense au contact des humains. En ronronnant, votre chat exprime son propre bien-être, et les sensations qu'il vous procure s'avèrent aussi très bonnes pour votre santé. C'est ce que sont venus rappeler la journaliste Yolaine de la Bigne, l'auteure Laurence Paoli, l'historien Eric Baratay et le vétérinaire Jean-Yves Gauchet dans l'émission "Grand Bien vous Fasse" :

Un ronronnement aussi bon pour votre chat que pour vous !

Jean-Yves Gauchet explique que l'on perçoit le ronronnement des chats de deux manières :

"Avec nos oreilles

Le ronronnement résonne comme une petite musique qu'on connaît bien, qui nous rassure parce qu'on l'a déjà entendue. C'est un souvenir qui a un sens, culturel, depuis notre plus jeune âge. C'est perçu comme quelque chose d'agréable et qui nous ramène à des bons moments.

Avec les vibrations (qui sont là quasiment thérapeutiques)

Les vibrations du ronronnement entrent en contact avec notre peau, grâce à de petits récepteurs nerveux qui nous calment lorsqu'on caresse un chat. Le ronronnement exprime le bien-être de votre chat à votre contact, et le soulage autant que vous-même. Le ronronnement entraîne la production d'endorphines, de sérotonine, qui nous apaisent. Le chat s'envoie lui aussi une bonne dose d'endorphine".

Laurence Paoli renchérit :

Le ronronnement est thérapeutique puisqu'on s'est rendu compte que le chat qui souffre ronronne aussi pour se soigner

Votre chat, le meilleur kiné qui soit

Le ronronnement est un médicament naturel chez le chat. En cas de fracture ils guérissent beaucoup plus vite que chez d'autres animaux. D'ailleurs la médecine s'en est inspirée pour la rééducation de patients après certaines blessures en reproduisant la même intensité de vibrations. Explications de Jean-Yves Gauchet :

Les ronronnements dégageraient des fréquences basses qui aideraient certainement à la reconstruction après une blessure

La fréquence des vibrations du ronronnement oscillent entre 50 et 150 Hz et les kinésithérapeutes se basent sur cette même fréquence pour soulager la santé des sportifs sujets à des problèmes musculaires, des inflammations au niveau des tendons. Placés sur des sortes de tambours vibrant à ces fréquences-là, ils se remettent beaucoup plus facilement de leurs efforts et de leurs accidents".

Le ronronnement commence à se faire entendre au XIXe siècle

Jusqu'au XIXe siècle, on ne "sentimentalise" pas le chat (ni aucune autre animal), on ne prête pas du tout attention au ronronnement. On ne l'assimile pas encore à un attendrissement sentimental à notre égard. D'ailleurs, l'historien Eric Baratay nous apprend que la littérature montre que les termes "ronron" et "ronronner" s'inventent seulement à la période romantique -notamment chez Balzac, dans "Le père Goriot", où il ne l'écrit encore qu'en italique tant c'est quelque chose de tout nouveau.

Il faut à la fois que les humains se mettent à s'intéresser aux chats et que les chats se mettent à s'intéresser aux humains pour que l'histoire de leur complicité démarre.

C'est l'histoire d'une sensibilité en partage que les humains et les chats n'ont apprivoisé que progressivement. Une différence nette avec aujourd'hui où les chats sont devenus, avec les chiens, les premiers animaux de compagnie des Français et sont considérés comme un membre à part entière de la famille.

La sensibilité au ronronnement des chats est le résultat de cette rencontre historique entre l'individualité du chat et la nôtre. Nos sensibilités sont devenues mutuelles.

