Car entre 3 et 5 % de la population entend des voix, sans que cela soit forcément lié à des troubles psychologiques. Mais un déséquilibre de nos dialogues mentaux naturels, souvent lié au stress du quotidien. Explications de Caroline Péneau, Hélène Loevenbruck et Christophe André au micro de "Grand bien vous fasse".

Quand entendre des voix n'est pas forcément lié à des troubles psychologiques © Getty / Guido Mieth

Si nous sommes constamment en train de communiquer avec notre "voix intérieure", qui agit inconsciemment comme un guide, régulant naturellement nos moindres émotions, il arrive parfois que ces dernières prennent le dessus chez certaines personnes, au point d'avoir l'impression d'entendre systématiquement des voix.

Quand le mécanisme de notre "voix intérieure" déraille

Caroline Pineau : "Longtemps, on a cru que c'était typiquement un symptôme de la schizophrénie, ce qui a entraîné de faux diagnostics. Alors qu'on peut tout à fait avoir ce genre d'hallucination sans troubles psychologiques.

Christophe André : "Loin d'être schizophrènes, certains de mes patients étaient parfaitement adaptés, avaient une vie familiale et une vie professionnelle tout à fait normale, mais, simplement, ces voix les déstabilisaient profondément. Ce n'est que assez tardivement qu'on s'est aperçu qu'on pouvait les traiter et les aider sans leur donner des neuroleptiques, comme s'il s'agissait de délires".

Il y a "des raisons neuro-anatomiques", un mécanisme cognitif qui fait qu'il est tout à fait normal de se parler à soi-même, et d'entendre comme des voix. Cela est directement lié d'après Hélène Le Van Vanbrugh à un déséquilibre de notre rapport avec notre voix intérieure : "Comme nous avons la capacité exceptionnelle de pouvoir simuler des voix intérieures et de susciter des dialogues mentaux, eh bien ce mécanisme qui essentiel à notre humanité peut parfois dérailler et véritablement se désynchroniser d'où des perturbations d'ordre social".

Il faut apprendre à apprivoiser ces "voix internes" (souvent suscitées par un stress accru)

Voici les quelques conseils que prescrivent nos trois invités pour ne plus avoir l'impression d'entendre systématiquement des voix :

Caroline Pineau : "On peut les traiter par des médicaments, des thérapies et des groupes de parole où on parle avec des personnes qui connaissent ce même soucis, pour essayer d'apprivoiser ses propres voix, apprendre à les connaître, parce qu'il y a, en réalité à ce moment-là, des voix positives et des voix négatives qui se croisent.

Chez les entendeurs de voix, la moitié est positive et l'autre négative, tandis que, chez les schizophrènes, c'est 90 % de voix négatives

L'idée, c'est d'apprendre à vivre avec pour faire en sorte qu'elles disparaissent progressivement".

Christophe André : "On leur apprend à considérer que ces voix ne sont qu'un symptôme de stress. C'est très souvent le cas. En général, on a l'impression d'entendre ces voix lorsqu'on est plutôt fatigué, stressé ou préoccupé. Il faut apprendre à les repérer (surtout les négatives) comme une sorte de petit effet indésirable ou latéral de leur fonctionnement cérébral.

Toutefois, ce qui n'est pas normal, c'est de considérer que ces voix viennent de l'extérieur de soi".

Comment savoir si on est atteint de schizophrénie ?

D'après Christophe André, la schizophrénie est possible lorsqu'on constate que la personne en question est persuadée que ces voix n'émanent pas d'elle mais de l'extérieur :

"C'est que les perturbations émotionnelles sont trop fortes au point de vue émotionnel pour que l'on puisse s'en rendre compte. Ou lorsqu'il y a des crises d'angoisse très fortes et des troubles du comportement".

Les patients schizophrènes ont du mal à comprendre que c'est eux qui émettent ces voix depuis leur propre intérieur.

Aller plus loin

