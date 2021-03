Dans un message diffusé en interne, le réseau social évoque une déclinaison "kids", avec un environnement sécurisé et placé sous le contrôle des parents. Un projet hautement stratégique.

Les conditions d'utilisations d'Instagram stipulent que le réseau social est réservé aux plus de 13 ans © AFP / Mustafa Ciftci / ANADOLU AGENCY

Les enfants, nouvelle priorité d'Instagram. Dans un message interne dévoilé par le site américain Buzzfeed, le réseau social déclare plancher sur une version "kids", avec un environnement plus sécurisé, sous le contrôle des parents.

Tout comme Facebook (à qui il appartient), Instagram est réservé aux utilisateurs de plus de 13 ans. Sur le papier du moins, puisqu'il est facile de tricher sur sa date de naissance au moment de l'inscription. La dernière enquête de l'association Génération Numérique ne dit pas autre chose : 63% des moins de 13 ans possèdent au moins un compte sur les réseaux sociaux, et plus de la moitié des 11-14 ans sont sur Instagram. Avec les risques que l'on connaît : harcèlement, mauvaises rencontres, addiction aux écrans.

Chantier prioritaire

Rendre Instagram plus sûr pour les adolescents, notamment en termes de données personnelles : c'est donc l'un des chantiers prioritaires de ses dirigeants. Des mesures censées protéger les utilisateurs mineurs ont d'ailleurs été présentées la semaine dernière.

Mais Instagram envisage donc d'aller plus loin, avec la création d'une déclinaison spécifique pour les moins de 13 ans. Le groupe avait déjà lancée en 2017 une appli "Messenger Kids", où les parents doivent valider chaque conversation de leur enfant avec un nouveau contact.

"Les enfants demandent de plus en plus à leurs parents s’ils peuvent rejoindre des applications les aidant à rester en contact avec leurs amis", a déclaré dans un tweet le responsable d'Instagram.

"Une version d’Instagram où les parents gardent le contrôle, comme ce que nous avons fait avec Messenger Kids, est une idée que nous explorons."

Pour Instagram, ce projet est aussi stratégique, une version "kids" lui permettant de capter des utilisateurs dès le plus jeune âge face à la concurrence féroce de TikTok et Snapchat.