Parmi les confinés, beaucoup sont seuls ou à deux… ce qui est peu pour partager un jeu de société, pourtant bien utile pour passer le temps. Heureusement, il existe de bonnes alternatives pour jouer à ses jeux préférés en passant par Internet.

Les pions du Monopoly... dans la vraie vie © Getty / picture alliance / Contributeur

Pour passer ses journées confiné, quand on ne travaille pas et qu'on ne doit pas s'occuper de ses enfants, les jeux de société sont une bonne occupation, qui peut vous distraire pendant plusieurs heures. Mais cette solution-là ne marche pas pour celles et ceux qui se retrouvent seuls ou à deux, et pour qui la perspective d'un jeu en petit comité n'est pas idéale. Heureusement, il existe des solutions pour jouer à plusieurs et en ligne. Voici notre petite sélection, du mieux pensé à celui qui a le moins bien passé le cap de la numérisation.

"Blanc Manger Coco" sur navigateur web

C'est LA bonne idée de ce confinement : les créateurs du jeu Blanc Manger Coco ont imaginé une mini-application web reprenant le concept du jeu pour vous permettre de continuer vos parties endiablées de ce jeu tout en étant chacun chez soi. On vous rappelle le concept : des débuts de phrases sont tirés au sort, vous avez en main des fins de phrases, et vous devez reconstituer des propositions les plus amusantes possible. Il est extrêmement facile de créer une partie, que vos amis pourront rejoindre avec un code.

Le plus : Un jeu facile d'accès pour tous, parfaitement compatible avec un apéro skype, par exemple.

Le moins : Une mécanique de jeu légèrement modifiée qui ne distribue pas le rôle de "maître de jeu", mais pourquoi pas !

"Monopoly" sur iOS et Android

On en a déjà parlé dans notre sélection d'occupations chronophages pour passer le temps pendant le confinement : la nouvelle adaptation du jeu Monopoly, sortie il y a quelques semaines à peine sur les terminaux mobiles, est particulièrement réussie. Elle permet ainsi de retrouver le classique plateau de jeu représentant la ville de Paris, mais aussi ceux du monde entier… si vous acceptez de débourser quelques euros de plus. Le jeu en ligne aura aussi l'avantage de vous rappeler les règles originales, où hypothèques et échanges sont bien plus fréquents que dans la version de plateau.

Attention à ne pas confondre avec le jeu vidéo Monopoly qui, pour sa part, propose des parties visuellement très belles mais très (trop) complexes, avec une ergonomie pas assez optimisée.

Le plus : Le jeu est toujours aussi efficace, et extrêmement facile à jouer sur les écrans tactiles. Et le jeu en ligne est facile à paramétrer.

Le moins : Il fait la part belle aux contenus téléchargeables payants, y compris si vous voulez personnaliser le plateau.

Cluedo sur iOS et Android

Envie de mener l'enquête sur votre écran de smartphone ? C'est possible avec cette version mobile du Cluedo, développée par les mêmes équipes que le Monopoly, et capable de se connecter à Internet pour vous permettre des parties entre amis. Les graphismes de ce jeu sont assez fidèles à ceux du plateau original – vous reconnaîtrez aisément le Colonel Moutarde et Madame Pervenche – et l'application a l'avantage d'intégrer un carnet de notes qui rend le jeu plus facile… et parfois un peu trop, surtout si vous jouez au mode solo pour vous entraîner.

Le plus : L'immersion est réussie, le mode multijoueur aussi !

Le moins : C'est trop facile – surtout en mode solo face à l'intelligence artificielle ! Votre fiche de notes se remplit toute seule au fur et à mesure, vous n'avez presque plus de déductions à faire.

"Trivial Pursuit Live !" sur consoles de jeu

Comment rendre un jeu de plateau ludique sous la forme d'un jeu vidéo ? En le transformant en jeu télévisé ! Avec cette mécanique, les studios Ubisoft réussissent presque à faire oublier que l'on joue à l'adaptation d'un jeu qui normalement se déroule avec des pions et des cartes en papier – et surtout à vous faire oublier que les questions sont toutes à choix multiples.

Et contrairement à certains jeux vidéo de culture générale, les questions ne sont pas trop faciles. Le mode en ligne – que l'on a pas pu tester – permet de jouer avec des adversaires piochés au hasard ou avec des amis.

Les plus : Le jeu est actuellement en promotion pour une dizaine d'euros. L'esthétique "jeu TV" du jeu fonctionne bien et les nouvelles épreuves sont bien pensées !

Les moins : Le jeu n'est pas compatible d'une console à l'autre : si vous êtes muni d'une Nintendo Switch, n'espérez pas jouer avec vos amis sur PS4. Et si la voix-off est bien traduite en français, certaines questions sont bien trop américaines : les années de victoire des Yankees de New-York, c'est compliqué.

"Uno" sur smartphones et consoles de jeu

L'idée était a priori bonne : permettre aux joueurs invétérés de Uno de retrouver leur jeu préféré dans une version vidéoludique. Le jeu est très beau et reproduit fidèlement les célèbres cartes du Uno, tout en permettant d'adapter les règles selon votre façon de jouer.

Bémol : ce jeu qui, en général, brille par sa rapidité (et par la mauvaise foi de ses joueurs) devient lent et procédurier… au bout d'une demi-heure, on n'en peut plus d'attendre le temps de chargement à chaque tour et les petites animations des cartes spéciales. D'autant plus dommage qu'avec un contenu à débloquer, il devient possible de jouer à la version "Uno Flip", haletante en jeu de société !

Les plus : Les règles du jeu étant fixées clairement au départ, pas la moindre chance de tricher avec les règles. Si vous décidez que les 2 ne sont pas additionnables, ils ne le seront pas, un point, c'est tout.

Les moins : C'est lent, mais lent ! Tout le fun des parties de Uno est abattu par ce jeu au rythme totalement mollasson.