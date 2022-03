Invité de l'émission l'Heure bleue, le neuropsychiatre et ethnologue s'est dit secoué par les images d'Ukraine. Elles lui rappellent celles de sa propre enfance pendant la Seconde Guerre mondiale. Un passé qu'il ne pensait pas revivre. Il a confié son angoisse de revoir l'Histoire se répéter.

Boris Cyrulnik le 22 mars 2022 à La Seyne © Maxppp / Frank Muller

Laure Adler a résumé un sentiment partagé par de nombreux Occidentaux : "On entend le cri du cœur des Ukrainiens, et, en même temps, on se sent impuissant, honteux, inactif..."

Boris Cyrulik répond : "Je ne voulais pas faire la comparaison et pourtant, je vais être obligé de le faire.

Poutine est en train de mettre en place le même processus que celui du nazisme des années 1930 : galvaniser les enfants en leur apprenant un seul récit.

Les Jeunesses hitlériennes s'emparaient des enfants et leur désignaient l'ennemi.

J'ai une amie un peu plus âgée que moi, qui a passé son enfance dans les Jeunesses hitlériennes. L'embrigadement qu'elle a vécu est le même que celui des Russes. On commence par désigner le voisin comme bouc émissaire. Là, c'est l'Ukrainien. Avant, c’était le Géorgien, le Tchétchène..."

L'ethnopsychiatre poursuit : "En Ukraine, le dictateur utilise une méthode pour prendre le pouvoir : terroriser. Les avions ou les bombes sont volontairement sonores pour provoquer un traumatisme cérébral. Quand le bruit est très fort, le cerveau s'éteint. C'est un traumatisme presque physique, volontaire, qui fait partie des techniques de guerre.

Un incendie difficile à éteindre

Face à ce système d’expansion, les Occidentaux font exactement comme les politiciens face à Hitler avant-guerre. Ils étaient revenus en disant : "Ça va aller, on l'a séduit. Il ne fera pas la guerre". On connait la suite. Si on continue à se taire face à Poutine, on va lui laisser le champ libre.

Dans le Midi, où il y a beaucoup d'incendies, un proverbe dit : 'Quand un incendie démarre, on peut l'éteindre en tapant dessus avec une branche. Mais quand on le laisse partir, ensuite, on ne peut plus l'arrêter'. On en est là. Maintenant, je ne sais pas comment les politiciens feront pour empêcher Poutine d'aller plus loin. En Russie certains résistent. Il faut utiliser cette opposition intérieure."

ECOUTER | L'heure bleue avec Boris Cyrulnik