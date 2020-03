Pendant le confinement, TMC continue à diffuser de nouveaux épisodes de Burger Quiz, ainsi que des rediffusions des saisons précédentes de cette émission culte, qui arrive à surprendre ses téléspectateurs à presque chaque émission. Mais la connaissez-vous vraiment bien ? Testez-vous avec notre quiz !

Alain Chabat sur le plateau de Burger Quiz, en 2001 © Maxppp / Guy GIOS

Deux équipes, des questions, un maître de jeu et des invités. En apparence Burger Quiz pourrait être n'importe quel jeu télévisé... sauf que ce maître de jeu s'appelle Alain Chabat, qu'il emmène avec lui une équipe d'auteurs aussi barrés que lui, et que les invités sont des comédiens et comédiennes qui jouent le jeu à 200%.

Créée en 2001 sur Canal , puis arrivée en 2018 sur TMC, Burger Quiz reste présente pendant le confinement pour amuser les téléspectateurs, avec de nouvelles émissions enregistrées avant la période que nous traversons, et des rediffusions. Idéal pour passer de bons mercredis soirs - et même plus, une bonne partie des émissions précédentes étant disponibles sur MyTF1, le replay du groupe TF1.

Tentez le quiz sur le quiz

Mais êtes-vous incollable sur cette émission ? C'est l'occasion de tester vos connaissances avec les quinze questions de ce quiz qui porte sur un quiz. Allez-vous gagner le grand (ou le petit) burger de la mort ? Jouez-ci dessous, ou cliquez ici si vous consultez cet article sur l'application France Inter.