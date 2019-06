Jusqu'à la fin de la semaine, la France est touchée par une vague de chaleur caniculaire venue du Sahara. Pour ne pas oublier de vous désaltérer régulièrement, de vous mettre à l'ombre et de rafraîchir votre intérieur, Franceinter.fr vous a concocté cette playlist à forte teneur en fraîcheur.

Lundi après-midi, 53 départements ont été placés en vigilance orange pour canicule par Météo-France © AFP / Manuel Cohen

Jusqu'à ce week-end, la canicule va s'abattre sur le pays : des températures jusqu'à 40°C jeudi sont attendues, le brevet des collèges est annulé, les hôpitaux sont sur le qui-vive et les messages de vigilance se multiplient, pour inviter chacun et chacune à la vigilance. Et pourquoi pas le faire... en musique ? Franceinter.fr vous a concocté une playlist rafraîchissante qui, si elle ne remplace pas une bonne bouteille d'eau fraîche, vous mettre au moins quelques airs frais entre les oreilles.

Oui, le soleil est là, et les chansons ne manquent pas pour le rappeler. Les Beatles chantent Here comes the sun, Jeanne Cherhal annonce la Canicule (dans son album L'Eau), et Oldelaf dresse le même constat que des millions de Français cette semaine : J'ai chaud. Un tour dans La piscine mise en sons par Hypnolove est l'une des bonnes solutions pour vous rafraîchir. Il fera revenir à vos oreilles des chansons pleines de froid, comme Le fond de l'air est frais de Jacques Dutronc, La complainte du phoque en Alaska du groupe Beau Dommage et même Le Papa Pingouin, repris par Pigloo.

Si vous n'allez pas à la piscine vous pouvez essayer la plage, représentée dans cette playlist par Sea, Sex and Sun de Serge Gainsbourg, ou la version moins sulfureuse Le Ciel, le soleil et la mer de François Deguelt. Plage, piscine ou maison, le plus important reste de bien s'hydrater. Les chansons Amour et soda de Michel Berger, _Couleur menthe à l'eau_d'Eddy Mitchell ou Diabolo Menthe de Yves Simon vous aideront à y penser... tout comme le rappeur américain Ice-T, dont le nom évoque forcément une boisson fraîche. Et le tout, avec des glaçons à foison, comme dans la chanson Ice Ice Baby de Vanilla Ice.