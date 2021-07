Elle a lieu ce vendredi après-midi à 13h, et ce sera une cérémonie comme on n'en a jamais vue... Pas forcément pour les bonnes raisons. À huis-clos, donc sans public, dans un climat peu accueillant, et une ambiance de pandémie mondiale. De quoi pousser les athlètes à l'éviter, parfois avec soulagement.

Compte à rebours dans une rue de Tokyo, à moins d'une journée du début des Jeux olympiques © AFP / ROB WALBERS / BELGA MAG

Les 32e Jeux Olympiques d'été débutent officiellement ce vendredi, avec à partir de 13 heures (heure française) la traditionnelle cérémonie d'ouverture. Sauf que cette année, par temps de Covid et d'hostilité de la population japonaise, celle-ci n'aura rien de classique. Elle se tient à huis clos et beaucoup d'athlètes ont fait le choix de ne pas y participer.

Pendant un temps, cette semaine, la rumeur a même couru que seuls les porte-drapeaux pourraient être présents. Rumeur infondée, certes, mais il est vrai que le cortège des athlètes risque de fondre comme neige au soleil. Ils ne seront ainsi pas plus de 80 champions sur les 378 que compte la délégation tricolore. La seule autre "star" française présente dans le stade, ce sera Emmanuel Macron, qui doit lui aussi assister à la cérémonie. Et les Bleus sont loin de faire figure d'exception. Les Canadiens, par exemple, seront au mieux 40 à prendre part aux festivités, 40 sur 370 membres.

Déjà, il y a ceux qui, comme les volleyeurs tricolores, débutent leur compétition le lendemain : pas question donc d'aller se disperser au stade olympique. Sans aucun regret, avoue Earvin Ngapeth : "Dans un stade vide, prendre le risque de se fatiguer... On est tous d'accord pour faire une croix dessus." Avant d'ajouter en riant : "pas grave, on ira à celle de Paris!" Les nageurs français ont pris la même décision : aucun d'entre eux ne sera présent ce vendredi au stade olympique.

Une bonne excuse pour s'éclipser

Car finalement, ce huis clos arrange nombre d'athlètes. À les écouter, le contexte sanitaire est même une bonne excuse pour être dispensé d'un défilé parfois fastidieux, explique la championne de tennis Caroline Garcia.

"C'est tard, il fait chaud, tu restes pas mal de temps debout, tu piétines... C'est pas quelque chose que j'aime faire et où je me sens très à l'aise."

Elle ajoute préférer "profiter de ce temps-là pour récupérer, en essayant de dormir un peu. Pour moi, chaque heure de sommeil compte et c'est personnel, mais voilà pourquoi je n'irai pas."

Autre raison : les règles imposées cette année par le CIO, le Comité international olympique. Pour limiter les interactions et dans un contexte sanitaire très tendu, les athlètes ne peuvent s'installer au village olympique qu'au mieux cinq jours avant le début de leurs compétitions. Beaucoup sont donc encore absents.

Mais il y a tout de même encore des irréductibles, des aficionados des cérémonies d'ouverture, même si celle-ci durent souvent plus 4 heures. Parmi ces fans, la joueuse de tennis Alizé Cornet. La Niçoise le sait, elle ne résistera pas à profiter de sa 4e cérémonie olympique : "J'ai réfléchi parce que c'est bien sûr beaucoup de fatigue, surtout que le tournoi commence le lendemain. On a eu le programme prévisionnel de la cérémonie, cela commence à 17h30 et finit à 23h30, c'est quand même un petit marathon. Mais c'est fou, parce que je les ai déjà faits sur mes trois précédents Jeux, j'ai 31 ans et je pourrais me dire "allez, je passe mon tour", mais je vais craquer...Parce que c'est l'allumage de la flamme, dans tous les sens du terme et quand on voit tous ces yeux d'athlètes illuminés par cette flamme, par cette cérémonie, même si elle sera à huis clos, cela vaut le coup d'y être ! Donc peu importe s'il y a un peu de fatigue, ce sont des souvenirs qui restent gravés pour toujours. On sera entre nous, il y aura quand même des athlètes. Oui, le public va manquer forcément. Mais au final, ce sera une cérémonie d'ouverture unique"

Elle participera donc à cette cérémonie "unique en son genre", avec seulement 950 privilégiés dans les tribunes et pas plus de 6 000 athlètes réunis dans un stade de 68 000 places.