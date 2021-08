En juillet prochain, l'ex-Daft Punk Thomas Bangalter proposera une pièce inédite, composée pour orchestre symphonique, pour accompagner un ballet d’Angelin Prejlocaj à Bordeaux. Avant lui, d'autres compositeurs et compositrices populaires se sont essayés à l'exercice de la musique orchestrale.

Thomas Bangalter, en 2014 dans son costume de Daft Punk aux Grammy Awards © AFP / Christopher Polk / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Cinq mois après l’annonce de la fin du groupe Daft Punk, l’un de ses membres donne enfin des nouvelles par l’intermédiaire de l’Office de tourisme de Bordeaux. En juillet 2022, le ballet de Bordeaux créera la pièce Mythologies chorégraphies par Angelin Prejlocaj. Et à la musique : Thomas Bangalter. Pour ce spectacle qui "explore les rituels contemporains et les mythes fondateurs qui façonnent l'imaginaire collectif", l’ancien membre du groupe de robots va composer une œuvre inédite. Mais point de musique électronique à la clé : c'est l'orchestre de l'Opéra de Bordeaux, dirigé par Romain Dumas, qui interprètera la partition.

Mais Thomas Bangalter est loin d’être le premier à sortir des rangs de la musique "amplifiée" pour s’aventurer dans la musique "classique" (au sens large du terme). Avant lui, d’autres s’y sont aventurés aussi : l’un des plus prolifiques, c’est Paul McCartney. L'ex-Beatle a signé pas moins de sept albums de musique classique – dont une bande originale de film et un album sorti sous pseudo. Un tour de force pour un musicien qui a débuté en ayant appris le piano seul et ne sait pas écrire la musique : s'il se fait aider d'arrangeurs pour les premiers disques, il fait appel à l'informatique pour composer et écrire les partitions de l'album Paul McCartney’s Standing Stone en 1997.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Comme Bangalter et McCartney, un autre touche-à-tout de la musique, Damon Albarn, a lui aussi eu quelques aventures dans la musique orchestrale. Le claviériste de Blur et instigateur de Gorillaz a également composé plusieurs opéras, dont Monkey, Journey to the West en 2007, qui a été monté au Châtelet à Paris, ou Dr Dee, basé sur la vie du mathématicien John Dee.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Et, le saviez-vous ? Le chanteur de Pink Floyd Roger Waters a collaboré avec le parolier français Etienne Roda-Gil sur la création d’un opéra racontant la Révolution Française. "Ca ira", créé en 2004, n’a encore jamais été joué en France.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Et en France ? L’un des plus rodés à l’exercice, c’est William Sheller. En réalité, l’interprète de Fier et fou de vous ou de Un homme heureux a composé plus d’œuvres instrumentales que d'albums de chansons, mais tous n'ont pas été immortalisés sur disque. On lui doit plusieurs symphonies et concertos, une Messe de mariage, ainsi que quelques musiques de films.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Mais il n’est pas le seul à s’y être essayé : vous souvenez-vous que le premier album de Michel Berger après sa jeunesse dans les yé-yé était une œuvre instrumentale pour "piano, orchestre symphonique et formation pop" ? Puzzle, sorti en 1971, fut un échec commercial cuisant. Il n'a jamais été réédité, pas même dans l'intégrale de ses albums sortie début 2021.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Des années après sa mort, Michel Berger a également vu son œuvre Starmania adaptée sous la forme d'un opéra, en 2008 au Québec.