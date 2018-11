Six ans après "Love Songs", Vanessa Paradis revient avec un nouvel album aux accents folk, rock et soul, qu'elle a écrit et composé avec Samuel Benchétrit, Fabio Viscogliosi et Adrien Gallo.

"Les sources", le nouvel album de Vanessa Paradis © Zazzo

En septembre, c'est chez Augustin Trapenard et Boomerang que Vanessa Paradis avait dévoilé Les mots simples le premier single tiré de son septième album. Pour choisir le premier titre dévoilé, elle avait voulu "quelque chose qui fasse du bien aux gens, quelque chose au plus simple, quelque chose dont les mots font plaisir" :

Ces mots simples qui font frémir,

Et certains autres mourir

Je te les donne à présent

C’est mon cœur c’est mon sang

Je t’aime

Enregistré dans le studio Sound Factory à Los Angeles, et réalisé par Paul Butler, leader du groupe anglais The Bees, Les Sources sort le 16 novembre.

Je voulais que ce disque soit lumineux, joyeux, qu’il parle de la nature, du rêve et de l’amour, qu’il suive des destinations différentes

Les bois, les cordes, les cuivres… L’amour. C’est peut-être son disque le plus personnel depuis « Bliss ». "Tous mes albums me ressemblent, mais celui-ci, réalisé à Los Angeles, loin de la France, de mes amis, avec beaucoup de temps libre, fait que je me suis très investie. Il a été enregistré par intermittence à la Sound Factory. J’ai eu le temps, dans les moments sans studio, de réfléchir à des sections de cuivres, de cordes, des mélodies de choeurs. C’était un chemin différent et parfois difficile mais le résultat est encore plus précieux".

24h avant sa sortie, et quelques jours avant un concert exclusif dans nos studios, Vanessa Paradis nous offre la primeur de l'album. Découvrez en avant-première sur notre site, et toute la journée sur notre antenne, les titres suivants :

Kiev, Mio Cuore, La Plage, On oubliera et A la hauteur de mes bras.

