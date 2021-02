Philippe Chatel, le compositeur de la célèbre comédie musicale "Émilie Jolie" est mort vendredi. Il est décédé d'une crise cardiaque, dans son appartement parisien, à l'âge de 72 ans. Il devait fêter ses 73 ans la semaine prochaine.

Le chanteur et compositeur Philippe Chatel est mort aujourd'hui d'une crise cardiaque à Paris. © Jean Pierre Leteuil / INA

Oh qu'elle est triste, cette nouvelle. Le compositeur et chanteur Philippe Chatel, père du célèbre conte musical "Émilie Jolie", déjà revisité trois fois depuis sa sortie en 1979, est mort vendredi. Son décès, à la suite d'une crise cardiaque dans son appartement parisien, a été annoncé par sa famille. Né le 23 février 1948, il devrait fêter ses 73 ans la semaine prochaine.

Philippe Chatel avait fait ses premiers pas dans l'industrie musicale auprès d'Henri Salvador, dont il fut le coursier. Mais c'est bien avec cette pièce musicale qui a bercé tant de générations, écrit pour sa fille Émilie et vendue à plus de deux millions d'exemplaires, qu'il a connu le succès.

Pour "Émilie Jolie", Chatel avait choisi de s'entourer de très nombreux artistes. Georges Brassens, Robert Charlebois, Henri Salvador, Sylvie Vartan, Françoise Hardy, Julien Clerc, Alain Souchon, Laurent Voulzy, Louis Chedid ou Eddy Mitchell vont collaborer à la première version.

Deux ans plus tôt, il avait rencontré son public pour la première fois, avec son tube "Je t'aime bien Lili". Son premier album "Analyse" sera un franc succès. Une gloire qu'il ne retrouvera pas forcément avec ses composition suivantes, "Peau d'âme" (1984) et "Anyway" (1990).

Un homme tout aussi écrivain que chanteur

Philippe Chatel, petit-fils du journaliste et écrivain Roger de Chateleux, se distingue aussi en écrivant des livres. Il publie en 1980 une biographie de Georges Brassens, suivi du roman "Il reviendra", sorti aux éditions Lafont en 1992, puis du "Roman d'Émilie Jolie" en 2004.

Élevé sous l'éclairage des plateaux de télévision, où il suivait régulièrement son père, le réalisateur François Chatel, il cultivera sa fibre artistique toute sa vie.

Un deuil pour les fans d'"Émilie jolie"

Julien Clerc a immédiatement exprimé sa tristesse : "Mon cher Philippe, te voilà parti au bout du ciel, sur les ailes du grand oiseau. Pensées éternelles".

"Comme tant beaucoup de filles, je lui dois mon prénom", s'émeut la journaliste Émilie Tran Nguyen. En 1980, un an après la sortie d'"Émilie jolie", la popularité de ce prénom a explosé. Plus 4 000 petites filles ont été baptisées ainsi cette année-là.