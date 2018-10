L'artiste a écrit et chanté plus de mille chansons. Voici une sélection d'une cinquantaine de ses titres, choisis par notre programmateur musical Thierry Dupin.

Charles Aznavour sur scène à l'Olympia, le 17 janvier 1963 © AFP

Charles Aznavour avait commencé à "faire l'artiste" dès 17 ans, accompagné de son complice d'alors, Pierre Roche. Ils rencontrent d'abord un accueil mitigé en France... mais outre-Atlantique, c'est bien différent et les deux compères restent plusieurs mois à l'affiche aux USA et au Canada.

De retour d'Amérique, Charles Aznavour souhaite se lancer dans une carrière solo. Là aussi, les débuts sont compliqués. En attendant le succès, il se fait un nom comme compositeur pour d'autres artistes : Mistinguett, Patachou, Juliette Gréco...

Et puis, en 1957, c'est le triomphe : Charles Aznavour enchaîne une série de concerts à l'Alhambra puis à l'Olympia. Fort de ce succès, le chanteur se lance à l'international - et là aussi, c'est une réussite. L'artiste devient vedette internationale... Et ne quitte plus les planches presque jusqu'à sa mort, le 1er octobre 2018, à l'âge de 94 ans.

Au total, il aura composé près de 1000 chansons. Et, en plus de 70 ans de carrière, il aura su traverser toutes les modes et les révolutions musicales qui ont secoué le siècle passé.

Voici une sélection de 50 titres à écouter...

Belle écoute ! ♪