Ce vendredi soir, France Bleu et TF1 diffusent "Les Enfoirés à côté de vous", le concert 2021 de la troupe des Enfoirés, tourné cette année sans public. À cette occasion, France Inter vous propose de tester vos connaissances sur les concerts successifs de la troupe, des premières soirées en 1986 à aujourd'hui.

Les Enfoirés, ici en 2003 à Toulouse © Maxppp / MICHEL VIALA / PhotoPQR / La Dépêche du Midi

C'est une tradition depuis plus de 30 ans (et même 35 si l'on compte les premières soirées télévisées), et chaque année l'une des meilleures audiences pour TF1 : ce vendredi soir, les Enfoirés, la troupe caritative des Restos du Coeur, donne son concert annuel, enregistré en janvier à la Halle Tony Garnier à Lyon. Avec des nouveaux artistes comme Vianney, et des habitués comme Zazie, Florent Pagny, ou Jean-Louis Aubert, le spectacle est diffusé en simultané à la télévision et sur France Bleu, et a pour thématique cette année "Les Enfoirés à côté de vous".

Pour l'occasion, Franceinter.fr vous propose de tester vos connaissances sur la troupe et ses concerts. Vous souvenez-vous des thèmes des concerts, des duos, des anecdotes ? Faites notre quiz pour le savoir !

► Si vous consultez cet article depuis l'appli France Inter, cliquez ici pour lancer le quiz