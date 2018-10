Tout au long de sa carrière, et avant même de chanter lui-même, Charles Aznavour, mort lundi, a écrit et composé pour bien d’autres artistes majeurs de la chanson française. Saurez-vous les reconnaître ?

Charles Aznavour, en 2010 aux Victoires de la Musique © AFP / Lionel BONAVENTURE

Charles Aznavour n’était pas qu’un interprète de talent au répertoire plein de tubes. L’artiste, décédé lundi à l’âge de 94 ans, était également auteur et compositeur pour de nombreux autres artistes. C’est d’ailleurs en écrivant pour les autres qu’Aznavour a commencé sa carrière. Avec sa voix voilée, celui qui se voyait en haut de l’affiche a longtemps échoué en solo, alors même qu’il écrivait des succès pour les grands artistes de l’époque.

Dans cette vidéo, nous avons réuni dix chansons dont les paroles ou la musique sont signées Aznavour. Saurez-vous reconnaître qui les a interprétées ? (Les réponses sont dans la suite de l'article)

Outre les nombreuses reprises de ses chansons (Parce que par Gainsbourg, notamment), il y a donc de nombreuses chansons dont vous ignorez peut-être qu’elles ont été signées par Charles Aznavour. Voici les dix chansons dont vous avez découvert des extraits dans la vidéo ci-dessus.

1 - Sylvie Vartan

"La plus belle pour aller danser" : C’est certainement l’une des chansons écrites par Aznavour pour une autre interprète qui aura le plus de succès. Le chanteur signe le texte de la chanson, aux côtés de Georges Garvarentz pour la musique. Elle a été créée non pas directement pour Sylvie, en 1964, mais pour les besoins d’un film, Cherchez l’idole. La chanson, que Johnny trouvait en partie osée dans son texte, assure à la jeune chanteuse un succès international.

2 - Johnny Hallyday

"Retiens la nuit" : Lorsque Johnny Hallyday débarque à Paris au tout début des années 60 pour faire carrière, Charles Aznavour, qui, lui, est déjà installé en tant qu’auteur et compositeur, l’héberge chez lui. De cette période ressortiront plusieurs chansons écrites pour le jeune rocker, dont celle-ci, "Retiens la nuit".

3 - Marcel Amont

"Un Mexicain" : Cette chanson a été écrite par Charles Aznavour avec Jacques Plante à la musique. Sur un album qui sortira en octobre, Marcel Amont avait réenregistré la chanson dans une nouvelle version… en duo avec Aznavour lui-même. Astuce que fait remarquer Laurent Ruquier dans le texte de sa comédie musicale Je M’voyais déjà basée sur les chansons d’Aznavour : le « sol » du parasol de ce mexicain… correspond aussi à la note sol !

4 - Dorothée

"Chagrin d’amitié" : Une collaboration improbable, mais pourtant bien véridique. En 1985, sur l’un de ces albums, l’idole des plus jeunes Dorothée sort une ballade intitulée "Chagrin d’Amitié", dont la musique est signée… Charles Aznavour. Si les deux artistes n’ont pas directement travaillé ensemble sur cette chanson, Dorothée fait donc partie de celles et ceux qui ont chanté Aznavour.

5 - Juliette Gréco

"Je hais les dimanches" : Juliette Greco fait partie des premiers artistes pour qui Charles Aznavour a écrit. En 1950, il propose ce texte à Juliette Gréco, alors l’une des chanteuses les plus en vue. La chanson permet à Juliette Gréco de remporter le premier prix au concours de la chanson de Deauville, l’année suivante.

6 - Edith Piaf

"Plus bleu que tes yeux" : La collaboration entre Piaf et Aznavour a duré huit ans. Huit années durant lesquelles il est son homme à tout faire, son chauffeur, son secrétaire, son confident, et parfois sa première partie en concert - mais la Môme n’encourage pas cette carrière solo. Si elle ne croyait pas à ses talents de chanteur, elle a confiance en sa plume et interprète plusieurs de ses chansons, dont la plus connue est celle-ci.

7 - Gilbert Bécaud

"Je t’attends" : Aznavour a signé de très nombreux textes pour Gilbert Bécaud. La plus connue est certainement « Mé qué mé qué », mais une grande partie des chansons de son premier disque, en 1953, sont signées Aznavour. En 2013, le Charles Aznavour avait annoncé travailler sur un album contenant des titres inédits écrits et composés à quatre mains avec Gilbert Bécaud.

8 - Amel Bent

"Je reste seule" : Parmi les artistes de la jeune génération, s’il y en a une que Charles Aznavour a particulièrement pris sous son aile, c’est bien Amel Bent. Celle-ci a chanté à plusieurs reprises sur scène avec Aznavour, notamment à l’Opéra Garnier en 2008. Mais avant cela, en 2007, sur l’un de ses albums, la jeune chanteuse se voyait confier un texte par Charles Aznavour, "Je reste seule".

9 - Michel Fugain

"Je parlerai de toi" : En 2006, Michel Fugain sort un album intitulé Bravo et Merci pour lequel il demande à d’autres auteurs de signer des textes pour lui. Serge Lama, Françoise Hardy ou Michel Sardou lui offrent des textes… ainsi que Charles Aznavour, avec cette chanson intitulée "Je parlerai de toi".

10 (bonus) - Dr. Dre

Si Charles Aznavour n’a pas directement composé pour les musiques urbaines, celles-ci lui ont régulièrement rendu hommage. L’un des exemples les plus parlants, c’est ce tube de Dr. Dre en duo avec Eminem, "What’s the difference", dont le sample principal est inspiré de l’introduction de "Parce que tu crois", d’Aznavour.

