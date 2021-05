Sous les dorures de l'Orangerie du château de Versailles ou sous la boule à facette d'un club... Pour attirer le plus de candidats à la vaccination possible, les autorités municipales et sanitaires ont parfois des idées insolites.

Lieux de vaccination insolites : Orangerie du Château de Versailles, Vacci'Bus, Christ rédempteur de Rio, plage de Floride et Disneyland © AFP / Aglileo, F.Nascimben, J.Greenberg, F.Souza (Getty), V.Macon

Certains centres de vaccination ont un peu plus de cachet que d'autres. Ainsi, à compter de ce mardi, les habitants des Yvelines pourront recevoir une dose de Pfizer/Biontech sous les voutes séculaires de l'Orangerie du château de Versailles, où sont conservés l'hiver citronniers, lauriers-roses, palmiers et autres grenadiers. Un décor royal bien loin des gymnases et salles municipales qui servent le plus souvent de centres de vaccination anti-Covid. Le domaine de Louis XIV n'est pas le seul endroit insolite où il est possible de recevoir une injection. Passage en revue.

Dans une enceinte sportive mythique

Vous avez vibré en suivant, scotché à votre écran, les matchs des Bleus ou du XV de France ? Voici venue l'occasion de pénétrer au sein de l'enceinte mythique du Stade de France, à Saint-Denis, transformé en vaccinodrome depuis le 6 avril dernier.

À Lyon, le Palais des sports, où se sont notamment produits Mylène Farmer, Pink Floyd, Queen et Genesis, est également l'un des deux importants centres de vaccination de la métropole.

Dans une chapelle

Des vitraux, une statue de la vierge Marie : décor pour le moins atypique pour le centre de vaccination de Pont-Audemer, dans l'Eure. Comme le rapporte franceinfo, depuis Pâques, la municipalité a décidé d'utiliser l'ancienne chapelle de l'hôpital, plus spacieuse que la salle de restaurant du personnel hospitalier qui était initialement utilisé pour vacciner.

Dans une boîte de nuit

Les boites de nuit vous manquent ? À Moncoutant, dans les Deux-Sèvres, il est possible de se faire vacciner à l'intérieur de la discothèque La Morinière, dans la salle "années 1980". Et les rendez-vous pour la seconde dose se prennent directement... au bar. "Le gérant nous a mis un peu de musique", confiait même un médecin à France Bleu. L'établissement étant fermé depuis un an, ses gérants l'ont mis à la disposition des médecins du secteur.

A Moncoutant (Deux-Sèvres), la discothèque La Morinière a été transformée en centre de vaccination. © Radio France / Noémie Guillotin

Dans votre voiture

Se faire vacciner au volant. Le principe est répandu aux États-Unis, il commence à faire son chemin en France. Après celui de Montpellier (Hérault), un deuxième "vacci-drive" a ouvert vendredi en Seine-Saint-Denis, sur le parking du parc des expositions de Villepinte. Le fonctionnement est le même que dans un centre de vaccination standard, sauf que vous ne descendez pas de votre véhicule. En cas de problème pendant le quart d'heure d'observation qui suit l'injection, un coup de klaxon suffit pour prévenir le personnel.

Le premier vacci-drive a ouvert à Montpellier © Maxppp / Guillaume Bonnefont

Dans un bus

Dans l'agglomération de Reims, c'est dans un bus que l'on peut se faire vacciner. Celui-ci sillonne les petites communes rurales pour aider les habitants (et notamment les plus âgés) éloignés des grands centre à accéder aux injections. Dans le Lot-et-Garonne aussi des vacci-bus circulent .

Dans une salle de spectacle

De nombreuses salles de spectacle ont également été mises à disposition : c'est le cas du Zénith d'Amiens ou encore La Liberté, à Rennes.

À l'étranger, on rivalise aussi d'originalité

Outre le Château de Dracula en Roumanie, qui attire les touristes en proposant la vaccination, nombre de lieux mythiques accueillent des personnels médicaux armés de leurs seringues.

La ville de New York fait fort : des bus de vaccination circulent sur Times Square, dans Central Park, et même sur le pont de Brooklyn. Dans tous ces lieux touristiques, c'est le vaccin Johnson & Johnson qui est inoculé, ce qui permet de ne pas avoir à revenir pour une seconde piqûre puisque ce vaccin est unidose.

En Floride, on fait la queue sur la plage :

En Floride, on vaccine sur la plage de South Beach © AFP / Eva Marie UZCATEGUI

En Californie, le premier parc d'attraction ouvert par Disney de l'histoire, Disneyland à Anaheim est un vaccinodrome depuis janvier. Plus exactement, c'est le parking du site de Toy Story (!) du parc qui est utilisé comme drive in pour le vaccin. Et il ne désemplit pas !

Le parking de Toy story devenu vaccinodrome à Disneyland en Californie © Getty / MediaNews Group

Au Royaume-Uni, trois cathédrales dont celle de Salisbury accueillent les volontaires au son de l'orgue :

"La mission de la cathédrale est de servir le peuple (Nick Papadopulos, doyen de la Cathédrale de Salisbury)"

Les britanniques ont même eu l'idée sûrement la plus originale : en effet, à Birmingham, on est accueilli dans le décor de la série _Peaky Blinders_, c'est-à-dire dans le Black Country Living Museum. Ce lieu de tournage n'a pas été utilisé depuis plusieurs mois et rouvre spécialement pour l'occasion.

A Rio (Brésil) c'est au pied de la statue du Corcovado, le Christ Rédempteur que les piqûres sont administrées :

On vaccine devant la statue du Christ rédempteur à Rio de Janeiro © Getty / Picture alliance

En Jordanie aussi on utilise un bus, cette fois-ci à la frontière avec la Syrie, pour vacciner les réfugiés.