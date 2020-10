Quelle est la toute première photo postée ? L'image la plus "likée" ? Qui sont les personnalités les plus suivies ? On fait le point à l'occasion de l'anniversaire du réseau social, qui souffle ses dix bougies ce mardi.

Le réseau social revendique aujourd'hui plus d'un milliard d'utilisateurs. © AFP / Lionel BONAVENTURE

C'était il y a 10 ans jour pour jour. Kevin Systrom et Mike Krieger, deux diplômés de l'université américaine de Stanford, lancent le réseau social Instagram, qui permet de partager photos et vidéos. 10 ans plus tard, Instagram revendique plus d'un milliard d'adeptes à travers le monde. Avec à la clé des chiffres qui donnent le tournis et des records. Un œuf plus fort qu'une starlette de télé-réalité, un scientifique britannique qui coiffe au poteau une célèbre actrice d'Hollywood, un rappeur qui bat un record à sa sortie de prison... 10 ans d'Instagram en 10 records.

La photo la plus "likée" : un œuf. Juste un œuf.

C'est un œuf comme on en croise, somme toute, tous les jours. Et il détient le record du nombre de "j'aime" sur Instagram, avec à l'heure où nous écrivons ces lignes presque 55 millions de likes. L’œuf, baptisé Eugene, a été posté le 4 janvier 2019 sur un compte dédié (world_record_egg) avec pour but affiché de battre la photo du nouveau né de Kylie Jenner, star américaine de télé-réalité (18 millions de "j'aime"). Autant dire qu'Eugene a plus que largement rempli sa mission.

Derrière chaque œuf, il y a un homme. En l’occurrence, Chris Godfrey, 30 ans, employé dans une agence publicitaire à Londres. Tout est parti d'une question, confie-t-il au New-York Times : "Quelque chose d'aussi universel et simple qu'un œuf pourrait-t-il battre ce record ?", s'est-t-il demandé : "Un œuf n'a pas de genre, de race ou de religion. Un œuf est un œuf, c'est universel."

Les personnalités les plus suivies : le règne des footballeurs et des people

Un constat : être une star du ballon rond rameute les abonnés sur Instagram. La personnalité la plus suivie au monde ? Cristiano Ronaldo, avec 239 millions d'abonnés. Kylian Mbappé et Paul Pogba sont quant à eux la deux personnalités françaises les plus suivies, avec respectivement 43 et 41 millions d'abonnés. À noter qu'être artiste pop rapporte aussi des followers. La chanteuse Ariana Grande suit ainsi Ronaldo (203 millions d'adeptes) et les stars des adolescents Selena Gomez et Justin Bieber occupent la 5e et 9e position. Pour compléter le tableau, saupoudrez de télé réalité, avec Kylie Jenner et Kim Kardashian, qui approchent toutes les deux des 200 millions d'abonnés.

Le top 5 des personnalités les plus suivies sur Instagram :

1) Cristiano Ronaldo, 240 millions

Cristiano Ronaldo, 240 millions 2) Ariana Grande, 203 millions

Ariana Grande, 203 millions 3) Dwayne Johnson, 199 millions

Dwayne Johnson, 199 millions 4) Kylie Jenner, 197 millions

Kylie Jenner, 197 millions 5) Selena Gomez, 194 millions

Le compte le plus suivi sur Instagram : Instagram.

On n'est jamais mieux servi que par soi-même : personnalités mises à part, le compte Instagram le plus suivi, toute catégorie confondue reste... celui d'Instagram, avec 370 millions d'abonnés au compteur. Et derrière les selfies retouchés à outrance et les filtres des stars, une bonne surprise se trouve en 11e position, avec le compte du "National Geographic", le magazine mensuel dédié à la géographie, à la photographie et à la protection des espèces menacées, qui partage des clichés, souvent époustouflants, à ses 145 millions d'abonnés.

La personnalité politique la plus suivie

Certes, les hommes et femmes politiques ne peuvent pas se targuer d'avoir autant d'abonnés que des footballeurs ou des stars de télé-réalité. Mais au jeu du nombre, c'est le président indien Narendra Modi qui rafle la mise, avec quasiment 50 millions d'abonnés (être à la tête d'un pays d'1 milliard 300 000 habitants aide sûrement). Joko Widodo, président de l'Indonésie, suit, avec 36 millions d'abonnés. Puis l'ancien président américain Barack Obama, avec 32 millions de followers. À noter ceci-dit que l'ex-Première dame des États-Unis fait mieux : Michelle Obama est suivie par plus de 42 millions de personnes.

Le plus rapide à atteindre le million d'abonnés

Un scientifique plus fort qu'Hollywood. Il y a un an, l'actrice Jennifer Aniston rejoignait Instagram et franchissait la barre du million d'abonnés en très exactement 5 heures et 16 minutes (bien aidée par une photo virale du casting de la série culte "Friends"). C'était sans compter David Attenborough, 94 ans, scientifique et journaliste britannique réputé : il y a deux semaines, lors de son inscription, il lui a fallu seulement 4 heures et 44 minutes pour franchir la barre symbolique du million.

"Sir" David Attenborough, vulgarisateur scientifique reconnu, loué pour son engagement écologique, est réalisateur et narrateur de nombreux documentaires animaliers sur la BBC. "Comme nous le savons tous, le monde va mal, déclare-t-il de sa voix de baryton dans sa toute première vidéo sur Instagram, et c'est pourquoi je me mets à ce qui est pour moi un nouveau mode de communication. Durant les prochaines semaines, j'exposerai dans des messages quels sont les problèmes... et comment nous pouvons les résoudre." Vu son nombre exponentiel d'abonnés, nul doute qu'Instagram y prêtera une oreille toute particulière.

La personnalité qui a perdu le plus d'abonnés en un temps record

Au matin du 19 décembre 2014, le chanteur canadien Justin Bieber a dû faire grise mine quand il a ouvert son application Instagram. Durant la nuit, pas moins de 3,5 millions de ses abonnés ont tout bonnement disparu. Enfin disparu, pas exactement : ils n'avaient en fait jamais existé. 15% de ses fans sur le réseau social étaient en fait des faux comptes. Des faux comptes victimes d'une vaste purge de quelques heures menée par le réseau social, dont ont aussi fait les frais des stars comme Rihanna, Bruno Mars ou Kim Kardashian.

"The Rock", la star qui valait 1 million de dollars... par photo

Instagram ne sert pas juste à poser des selfies désintéressés : le réseau social est devenu en 10 ans un redoutable outil promotionnel et ça, les marques l'ont bien compris. Elles n'hésitent ainsi pas à payer des centaines de milliers de dollars des stars pour vanter leurs produits dans leurs photos. Et à ce petit jeu là, c'est l'acteur américain bodybuildé Dwayne Johnson, alias "The Rock", qui s'en sort le mieux, selon la firme de marketing Hopper HQ : ce dernier est rémunéré en moyenne un million de dollars (836 000 euros) pour chaque photo qu'il poste à des fins publicitaires. Dwayne Johnson, tous muscles dehors, fait ainsi régulièrement la pub d'Apple, ou encore de la marque de tequila Teremana sur Instagram.

Le hashtag le plus utilisé : #Love

Tout comme Twitter, Instagram recourt aux hashtags ("mots dièse", pour ne pas froisser les amoureux de la langue française), mots-clé qui servent à étiqueter les publications. Et à en croire les hashtags les plus populaires en 2020, le réseau social ne serait qu'amour. #Love a ainsi été utilisé dans plus d'un milliard deux-cent milles publications depuis le début de l'année. Suivent #Instagood, plus de 700 millions d’occurrences (utilisé pour indiquer qu'on est content de sa photo ou qu'on passe un bon moment), et #Photooftheday ("la photo du jour", 490 millions de publications).

Une positivité qui cache une réalité moins rose ? C'est en tout cas ce que suggérait en 2017 une étude menée par la Royal Society for Public Health, qui pointait le fait qu'Instagram, avec Snapchat, serait l'une des pires plateformes pour la santé mentale des adolescents et jeunes adultes.

Le direct Instagram le plus suivi : un rappeur sorti de prison

C'est ce qui s'appelle une sortie remarquée. Tout juste sorti de cellule, le rappeur new-yorkais Tekashi 6ix9ine a lancé le 8 mai dernier un live sur Instagram (fonctionnalité mise en place en 2017) qui a explosé le record de vues. Dans ce direct, qui a rassemblé jusqu'à deux millions d'internautes, il règle ses comptes avec des membres de son ancien gang. Le rappeur aux tresses arc-en-ciel reproche à ces derniers de l'avoir menacé, ainsi que sa mère, kidnappé, passé à tabac, justifiant ainsi sa collaboration avec les autorités (inculpé en novembre 2018, il a collaboré avec le procureur de Manhattan contre ses anciens comparses).

Dès sa sortie de prison, 6ix9ine a aussi mis en ligne la vidéo d'un nouveau morceau, "Gooba", dans laquelle il se trémousse avec plusieurs danseuses aux poses suggestives, peu préoccupées par la distanciation sociale. Vidéo qui compte aujourd'hui presque 600 millions de vues sur Youtube.

La toute première photo : un chien errant

Un chien qui lève les yeux, à côté d'un pied et près d'un stand de tacos au Mexique. Voici la photo considérée comme étant la toute première d'Instagram, comme le relate notamment la BBC. Le cliché est signé Kevin Systrom (co-fondateur du réseau social) et a été posté le 16 juillet 2010. La photographie canine, accompagnée du mot "test", a en fait été partagée sur une application nommée à l'époque "Codename" ("nom de code"), sorte de version béta d'Instagram, qui ne comportait pas encore notamment de filtres. Instagram ne sera véritablement lancé que trois mois plus tard.

Kevin Systrom, le fondateur, concède avec humour : "Si j'avais su que cela allait être la tout première photo d'Instagram, j'aurais peut-être fait plus d'efforts." Oui enfin, quand on voit qu'il suffit de poster un œuf pour récolter plus de 50 millions de "j'aime", cela ne vaut peut-être pas la peine de trop se casser la tête non plus.