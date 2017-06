Un film militant et émouvant au cœur d'un groupe d'activistes parisiens d'Act Up

Début des années 90. Alors que le sida tue depuis près de dix ans, les militants d'Act Up-Paris multiplient les actions pour lutter contre l'indifférence générale. Nouveau venu dans le groupe, Nathan va être bouleversé par la radicalité de Sean.

L'urgence de la prise de conscience face au sida devient une question de vie ou de mort. Les ravages causés par la maladie touche toutes les populations. Les drogués, les homosexuels, les prostitués ne sont pas les seuls à être exposés. Et quand bien même !

La société doit se réveiller. Act up frappe les esprits avec des actions spectaculaires qui ont marqué leur époque.

" Anciens militants d’Act Up, Robin Campillo (réalisateur, en 2013, du brûlant Eastern Boys) et son coscénariste Philippe Mangeot s’inspirent de leur expérience de ces années noires où l’AZT et les autres traitements existants permettaient de freiner le développement du virus sans lever la menace de mort qui pesait sur les séropositifs. "

Le Monde Isabelle Regnier 20 mai 2017

