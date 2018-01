Les Femmes, la Chine, la Mongolie et la Syrie à l’honneur

Harmonica © FICA

90 longs-métrages repris deux fois sur une semaine, en provenance d’une vingtaine de pays asiatiques, en présence d’une cinquantaine d’invités.

Créé en 1995, le FICA Vesoul est le doyen des festivals asiatiques d’Europe et, originalité, le seul des festivals asiatiques européens à s’intéresser à l’Asie dans sa totalité géographique, du Proche à l’Extrême-Orient, de l’Oural au Pacifique et du Canal de Suez à l’Océan Indien.

Lors de ses dernières éditions il a attiré plus de 31 000 spectateurs le plaçant à la première place des Rendez-vous du cinéma d’auteur asiatique d’Europe.

Pour cette 24ème édition du FICA - Festival International des Cinémas d'Asie de Vesoul qui se déroulera du 30 janvier au 6 février 2018, 90 films seront proposés au public dont un maximum de films inédits ou rares conformément à la vocation artistique du festival d'être un vrai festival de recherche et de défense du patrimoine cinématographique.

Les quatre-vingt-dix films de cette 24e édition se déclineront en plusieurs sections :

Visages des Cinémas d'Asie contemporains :

Shuttle Life / FICA

- Compétition de 9 longs métrages de fiction inédits en France

- Compétition de 8 documentaires inédits en France

- Avant-premières

Thématique : Paroles de Femmes

Tempête de sable / FICA

- 22 films en provenance d’une quinzaine de pays autour de la condition de la femme

Regard sur le cinéma de Mongolie

Le palais d'Or / FICA

- 16 métrages jamais diffusés hors de la Mongolie et spécialement restaurés pour le festival.

Hommage à Wang Xiaoshuai (en sa présence)

So close to paradise / FICA

Homme au fer de lance de la 6e génération des réalisateurs chinois (avec Jia Zhang-ke et Lou Ye) pour présenter la quasi intégralité de ses œuvres, dont BEIJING ICYCLE, SHANGHAI DREAMS ou UNE FAMILLE CHINOISE avec ses deux premiers THE DAYS et FROZEN en version restaurée inédite.

Hommage à Mohamad Malas (en sa présence)

Rétrospective du plus grand réalisateur syrien contemporain avec l’ensemble de ses premiers documentaires inédits en version restaurée.

Japanimation - Jeune public