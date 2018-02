1 film français et 1 film étranger récompensés

Jérôme Garcin © Christophe Abramowitz

28 ans déjà que les auditeurs du « Masque et la Plume » sont invités à désigner leur film préféré de l’année précédente.

Le dimanche 25 février, le Prix des auditeurs du « Masque et la Plume » sera remis au réalisateur dont le film a été plébiscité par le public. Un prix symbolique nourri de l’amour du 7ème art et des débats des critiques du « Masque et la plume ».

►►► Film français :

120 battements par minute de Robin Campillo

120 battements par minute / Celine Nieszawer

►►► Film étranger :

Le Caire confidentiel de Tarik Saleh

Le Caire confidentiel / Atmo Rights

C’est en présence de Robin Campillo, réalisateur de « 120 battements par minute », Alexandre Mallet-Guy, producteur-distributeur de Memento Films ainsi que et de Danièle Heymann (Bande à part), Nicolas Schaller (L’Obs) et Jean-Marc Lalanne (Inrockuptibles), critiques du « Masque et la Plume » que le choix des auditeurs sera annoncé et commenté par Jérôme Garcin.

Enregistrement public le jeudi 22 février, à 20h au Studio 105

Réservations : maisondelaradio.fr

Réservation en ligne disponible 15 jours avant la date d'enregistrement