Une comédie noire, farce tragique digne des frères Cohen, avec Frances McDormand

3-billboards © Twentieth Century Fox France

Après des mois sans que l'enquête sur la mort de sa fille ait avancé, Mildred Hayes prend les choses en main, affichant un message controversé visant le très respecté chef de la police sur trois grands panneaux à l'entrée de leur ville.

Ebbings est une petite ville typique du Missouri, créée par le réalisateur Martin McDonagh. Loin de la vision d'une Amérique idyllique, on y découvre des policiers criminels, racistes et homophobes contre lesquels la population se heurte et se dresse.

A travers la combat d'une mère pour démasquer le violeur et l'assassin de sa fille, Martin McDonagh s'attache aux familles dysfonctionnelles et au fait de vivre avec la mort, avec un ton qui lui est propre mêlant un humour noir, parfois absurde, à une certaine obsession pour la colère.

►►► Distribution

Avec Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell

3-billboards / Twentieth Century Fox France

3-billboards / Twentieth Century Fox France

3-billboards / Twentieth Century Fox France

3-billboards / Twentieth Century Fox France

3-billboards / Twentieth Century Fox France

3-billboards / Twentieth Century Fox France