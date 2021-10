Emprise, féminicide, revenge porn… 24 autrices s’emparent de 24 faits réels et les réinterprètent avec engagement. 24 heures dans la vie d'une femme. France Inter est partenaire de la série "H24".

15H-GLOSS - H24 © Les Batelières Productions

Sur une idée originale de Nathalie Masduraud et Valérie Urrea (Focus Iran – L’audace au premier plan, Pornotropic – Marguerite Duras et l’illusion coloniale…) qui composent ici leur première fiction, la série H24 propose 24 films courts audacieux, d’après les textes de 24 autrices européennes, interprétés par 24 actrices d’exception. Une diversité de voix et de talents, dans une collection forte et engagée.

Découvrez un des films inédits : Je serai reine, un texte de Lola Lafon avec Anaïs Demoustier

24 courts métrages inspirés de faits réels

H24 éclaire les diverses formes d’abus dont peuvent souffrir les femmes à chaque heure du jour et de la nuit, à travers une collection de vingt-quatre courts métrages inspirés de faits réels. S’inscrivant dans une esthétique singulière, chaque film entrelace littérature et cinéma. À la force des monologues en langue originale s’ajoute l’interprétation subtile et poignante des comédiennes.

D’Anaïs Demoustier à Diane Kruger, en passant par Camille Cottin, Valeria Bruni Tedeschi ou Aloïse Sauvage – qui joue son propre texte – la série donne voix à une grande palette de talents. Transcendant les individualités, les récits, écrits par une pléiade d’autrices de renommée internationale – Alice Zeniter, Chloé Delaume, Sofi Oksanen, Lydie Salvayre, entre autres – dessinent les contours d’un fléau systémique sans laisser place à la fatalité, racontant aussi l’insoumission et la riposte, narquoise ou cinglante. Poétique et tragique, un appel à la sororité et à la parole libérée.

7H SIGNES - H24 / Les Batelières Productions

Exaspérées de voir des destins réduits à des entrefilets dans la presse, nous avons imaginé ces vingt-quatre films – plus un bonus – situés, chacun, à une heure précise. Nous souhaitions rendre la parole aux anonymes, victimes ou résistantes, et créer un espace où se réapproprier nos histoires afin qu’elles ne nous échappent plus.

Valérie Urrea – Directrice de la collection

12H LE CRI DEFENDU - H24 / Les Batelières Productions

La série ne cantonne pas les femmes au rôle de victime. Certaines de nos héroïnes disent non, d’autres piègent leur harceleur… H24 appelle à la résistance. Il existe des actes d’insoumission formidables émanant, notamment, de la nouvelle génération. Cette rébellion, ce désir de visibilité se devaient d’apparaître dans les textes, la mise en scène et le traitement de l’image de cette collection.

Nathalie Masduraud – Directrice de la collection

13H MON HARCELEUR - H24 / Les Batelières Productions

►►► Heure par heure, le récit se construit :

7h : Signes

8h : 10 cm au-dessus du sol

9h : Revenge porn

10h : Concerto

11h : Avis d’expulsion

12h : Le cri défendu

13h : Mon harceleur

14h : Je serai reine

15h Gloss

16h : Terminal F

17h : PLS

18h : Je brûle

19h : Le chignon

20h : Ligne de touche

21h : Les détails

22h : Fan zone

23h : Nuit rouge

00h : Elle sera belle

01h : Under control

02h : Fantôme

03h : Dommage !

04h : Emprise

05h : Quinze ans

06h : ça c’est mon corps

Et la 25è heure : Nina

Une série à découvrir sur ARTE du samedi 23 au vendredi 29 octobre à 20.45 et en intégralité sur arte.tv

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

24 comédiennes : Diane Kruger, Souheila Yacoub, Elina Löwensohn, Céleste Brunnquell, Marilyne Canto, Déborah Lukumuena, Charlotte de Bruyne, Anaïs Demoustier, Tallulah Burns, Annabelle Lengronne, Noémie Merlant, Valeria Bruni Tedeschi, Kayije Kagame, Garance Marillier, Sveva Alviti, Florence Loiret Caille, Camille Cottin, Grace Seri, Galatea Bellugi, Marco, Romane Bohringer, Susana Abaitua, Luana Bajrami, Aloïse Sauvage, Agnieszka Zulewska, Nadège Beausson-Diagne

21H LES DETAILS - H24 / Les Batelières Productions

24 écrivaines : Angela Lehner, Alice Zeniter, Sofi Oksanen, Siri Hustvedt, Lydie Salvayre, Jo Güstin, Lize Spit, Lola Lafon, Kerry Hudson, Fabienne Kanor, Myriam Leroy, Ersi Sotiropoulos, Agnès Desarthe, Anne Pauly, Nadia Busato, Blandine Rinkel, Kaouther Adimi, Christiane Taubira, Niviaq Korneliussen, Monica Sabolo, Rosa Montero, Chloé Delaume, Aloïse Sauvage, Grazyna Plebanek

23H NUIT ROUGE - H24 / Les Batelières Productions

À la réalisation : Nathalie Masduraud & Valérie Urrea, Nora Fingscheidt, Clémence Poésy, Charlotte Abramow, Marie-Castille Mention-Schaar, Ariane Labed, Elsa Amiel, Émilie Brisavoine, Sandrine Bonnaire

Source Arte