Les critiques du "Masque" sont loin d'être ressortis convaincus du manoir d'Harlan Thrombey... Toute l'intrigue du film de Rian Johnson consiste à élucider la cause de son assassinat, aux côtés du détective Benoit Blanc (joué par Daniel Craig). Un film aux airs d'Hercule Poirot qu'ils jugent globalement "ennuyant".

Le film présenté par Jérôme Garcin

Un film de l’Américain Rian Johnson, avec Daniel Craig, Ana de Armas, Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Toni Colette, Michael Shannon.

L’auteur de polars Harlan Thrombey (Christopher Plummer), escorté d’une jeune infirmière en situation irrégulière (interprétée par Ana de Armas), reçoit sa famille dans son beau manoir du Massachussets, à l’occasion de son 85e anniversaire. Problème : le lendemain matin, il est retrouvé mort, la gorge tranchée. Suicide ou meurtre ? L'inspecteur Elliott enquête et le détective privé Benoit Blanc (Daniel Craig), entre dans la danse. Il y a un côté Agatha Christie dans ce film signé par le réalisateur du 8e épisode de Star Wars.

Jean-Marc Lalanne l'a trouvé divertissant... mais ne comprend pas l'intérêt du film

JML : "C'est beaucoup plus près de Hercule Poirot que de James Bond... Ce qui est assez surprenant c'est que le film est assez plaisant, assez réussi, mais je le trouve assez vain malgré tout...

Pourtant, les films de Rian Johnson m'intéressent beaucoup, notamment Looper que je tiens toujours pour un des plus grands films américains des années 2010.

Même avec son Star Wars, c'est vraiment un cinéaste doté d'une personnalité d'auteur très forte, mais là, alors que c'est un dispositif beaucoup plus léger, je trouve que le film est plus conventionnel, certes vraiment très réussi, c'est un film assez divertissant, mais dont je ne comprends pas tellement l'enjeu ni pourquoi il fait le film..."

Sophie Avon s'est ennuyée et se demande quel est l'intérêt de ce film

SA : "Moi non plus je ne comprends pas du tout... Je me suis ennuyée... C'était assez sympathique, mais on a vu ça des centaines de fois !

Je ne vois pas l'intérêt d'un film comme ça...

J'ai eu l'impression d'avoir vu ça, avec le patriarche qui a réuni autour de lui tous ses enfants, qui ont chacun leurs raisons, dans le même lieu, le même château... Oui, d'accord... C'est très très vain".

Pierre Murat est déçu par un film qu'il juge aussi sans intérêt

PM : "Je suis d'autant plus déçu que je préfère même aller revoir Le crime de l'Orient Express, c'est beaucoup mieux car celui-là était drôle !"

Là c'est sans grand intérêt... Je suis déçu de Rian Johnson...

Pour Nicolas Schaller le film est sympathique malgré tout

NS : "On sent un vrai plaisir déjà d'aller chercher des stars des années 1980 et leur donner des rôles.

Cette famille, c'est aussi une famille très réac' avec, derrière, un sous-texte sur l'Amérique de Trump sur un concept très ludique. Ça m'a fait un peu penser à Parasite en termes d'humour, c'est aussi drôle dans l'amusement. Je ne dis pas que le film est aussi abouti bien sûr. Il est trop long mais il y a une malice que je trouve assez sympathique".

C'est un petit plaisir du samedi soir

Le film

► Sortie en salles le 27 novembre 2019.

